СКР завершил расследование уголовного дела омского банкира Мацелевича

Как сообщал ИА "Омск Здесь" ещё в начале июля, расследование уголовного дела омского предпринимателя Станислава Мацелевича близится к завершению. Все следственные действия проведены, восемь обвиняемых и их защитники ознакомлены с материалами, которые в совокупности составили более 200 томов.

- Составлено обвинительное заключение и вместе с уголовным делом направлено в прокуратуру Омской области для утверждения и направления в суд, - пояснили в СУ СК России по Омской области.

Следствие полагает, что глава Первой гильдии строителей Станислав Мацелевич создал преступную организацию, целью которой стала незаконная банковская деятельность.

- В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчётные счета которых обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 322 млн руб., - добавили в Следственном комитете.

Кроме того, месяц назад стало известно о другом уголовном деле, заведённом в отношении Станислава Мацелевича. Его обвиняют в мошенничестве в страховой компании "СТИНКО", собственником которой он являлся.