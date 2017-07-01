Омскому банкиру Мацелевичу приблизили суд

Омский областной суд сократил срок содержания в СИЗО Станиславу Мацелевичу, обвиняемому в обналичивании денежных средств, организации преступного сообщества и мошенничестве до 14 июля. Хотя ранее арест ему был назначен до 13 августа.

Как стало известно ИА "Омск Здесь", в Омском областном суде 30 июня рассматривалось ходатайство Станислава Мацелевича, просившего отменить решение Центрального районного суда. Напомним, 14 июня ему была вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это связано с новым уголовным делом, расследуемым омской полицией. Он обвиняется в мошенничестве в страховой компании "СТИНКО", собственником которой являлся. Следователи решили, что на свободе банкир может помешать расследованию или вообще скрыться за пределами России. Добавим также, что другое уголовное дело в отношении предпринимателя находится в производстве следователей регионального Следственного комитета. Директора Первой гильдии строителей обвиняют в незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств и организации преступного сообщества.

В итоге Омский областной суд сократил срок содержания под стражей почти на месяц. В СИЗО Мацелевич будет находиться до 14 июля. Это сказано с тем, что в ближайшее время Станислав Мацелевич предстанет перед судом..

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в СУ СК России по Омской области, обвиняемый заканчивает знакомиться с материалами уголовного дела и в первой декаде июля обвинительное заключение направят прокурору на утверждение.