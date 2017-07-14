Росавиация одобрила регулярные полёты из Омска в Турцию

Авиакомпания "Северный ветер" (дочернее предприятие туроператора "Пегас-Туристик") получила допуск Росавиации на выполнение регулярных воздушных перевозок из Омска в город Газипаша. Этот курорт расположен на побережье Средиземного моря, в провинции Анталья. Согласно приказу Росавиации, перевозчик получил право осуществлять рейсы семь дней в неделю.

Кроме того, этим же приказом дано разрешение на увеличение числа рейсов из Омска в Китай. Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение осуществлять дважды в неделю полёты в Пекин, AZUR air - в Санья (остров Хайнань).

Добавим, что регулярных рейсов из Омска в Турцию нет уже более двух лет. В текущем летнем расписании Омского аэропорта есть лишь чартерные рейсы в Анталью, обслуживаемые компаниями AZUR air и "Роял Флайт".