Более 20 тысяч омичей отдохнули в Турции в этом году

По итогам работы за первое полугодие 2017 года в аэропорту Омск (Центральный) было обслужено свыше 406,2 тыс. пассажиров, что на 15 % выше показателя за аналогичный период прошлого года. Так, с января по июль, на внутренних воздушных линиях было обслужено свыше 348,8 тыс. человек (рост составил 10 %), а на международных воздушных линиях - свыше 57,3 тыс. человек (рост 71 %).

В этом году 20,1 тыс. человек предпочли отправиться в путешествие в Турцию, по 4,8 тыс. человек улетели на Кипр и в Грецию, а 2,6 тыс. отправились в Тунис. Таиланд выбрали 8,2 тыс. человек, Вьетнам - 4 тыс. человек, Индию - 3,7 тыс. человек, а Болгарию - 0,8 тыс. человек.

Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями традиционно стала Москва - в столицу за полгода вылетели 266 тыс. человек. 14 тыс. человек из Омска отправились в Краснодарский край, а в северном направлении - в Сургут, Нижневартовск и Якутск - улетели более 4 тыс. пассажиров. В Казахстан - 13 тысяч.

Всего за первое полугодие в омском аэропорту было обслужено 1981 воздушное судно, суммарная максимальная взлётная масса составила 125 945 тонн.