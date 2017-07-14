В Омске на семь часов задержали рейс до Симферополя
Общество  •  14 июля 2017, 14:07, последнее обновление 14 июля 2017, 15:36  •  печать

В Омске на семь часов задержали рейс до Симферополя

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Вылет рейса, который был запланирован на 09:30, перенесли на 5 часов вечера.

Рейс компании Red Wings ИН708 Омск - Симферополь задержан более чем на семь часов по техническим причинам. Первоначально борт должен был отправиться на Крымский полуостров в 09:30. "Предварительная задержка рейса до 17:00 (время омское). Ожидается продление задержки", - сообщили в справочной омского аэропорта.

Добавим также, что отменён рейс из Омска в Москву в 08:05. Ещё один рейс в столицу компании "Сибирь" из Домодедово и обратный (С7170) задержаны. Борт, который должен был вылететь в Москву в 17:25, отправится в 19:40.

Теги  •  #задержка #омский аэропорт #рейс #Симферополь

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  14 июля 2017, 16:40

Жаль очень пассажиров, они же отдыхать едут, а время в отпуске бесцельно проведённое в ожидании вылета ничем не компенсируешь. Правда касаемо вопросов безопасности полёта лучше и больше подождать, но нормально долететь.

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