В Омске на семь часов задержали рейс до Симферополя

Вылет рейса, который был запланирован на 09:30, перенесли на 5 часов вечера.

Рейс компании Red Wings ИН708 Омск - Симферополь задержан более чем на семь часов по техническим причинам. Первоначально борт должен был отправиться на Крымский полуостров в 09:30. "Предварительная задержка рейса до 17:00 (время омское). Ожидается продление задержки", - сообщили в справочной омского аэропорта.

Добавим также, что отменён рейс из Омска в Москву в 08:05. Ещё один рейс в столицу компании "Сибирь" из Домодедово и обратный (С7170) задержаны. Борт, который должен был вылететь в Москву в 17:25, отправится в 19:40.