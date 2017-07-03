Запрет полётов в Турцию и Египет снизил интерес омичей к загранице

Пассажиропоток на международных авиарейсах в Омске значительно сократился. Определяющую роль в этом сыграло прекращение авиасообщения с бюджетными курортами Средиземноморья.

Согласно годовому отчёту ОАО "Омский аэропорт", в 2016 году аэропорт Центральный обслужил (без учёта транзита) 819,9 тыс. пассажиров. Это ниже показателя 2015 года на 7 %.

"Снижение пассажиропотока на международных направлениях в 2016 году было обусловлено в основном отменой авиасообщения с Египтом и Турцией с ноября 2015 года и регулярного рейса на Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines с конца февраля 2015 года. Кроме того, в 2016 году авиакомпания "Оренэйр" не осуществляла полёты в Германию <… >. Даже введение новых рейсов <…>, а также увеличение частоты полётов в Таиланд и Вьетнам не смогли компенсировать потерю основных туристических направлений", - приводит портал sibnovosti.ru цитату из доклада.

Уменьшение числа международных рейсов имело и другие последствия: в конце 2016 года ООО "Аэро-Трейд" решило расторгнуть договор аренды помещения для своего магазина формата duty free.

Также в минувшем году произошли изменения в пятёрке крупнейших перевозчиков. На первое место по количеству перевезённых омичей вышла авиакомпания "Сибирь", потеснив "Аэрофлот". Далее идут "Уральские авиалинии" и "Россия", а замыкает топ-5 новичок рейтинга чартерная "Азур Эйр".