Запрет полётов в Турцию и Египет снизил интерес омичей к загранице
Экономика  •   3 июля 2017, 16:17  •  печать

Запрет полётов в Турцию и Египет снизил интерес омичей к загранице

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Пассажиропоток на международных авиарейсах в Омске значительно сократился. Определяющую роль в этом сыграло прекращение авиасообщения с бюджетными курортами Средиземноморья.

Согласно годовому отчёту ОАО "Омский аэропорт", в 2016 году аэропорт Центральный обслужил (без учёта транзита) 819,9 тыс. пассажиров. Это ниже показателя 2015 года на 7 %.

"Снижение пассажиропотока на международных направлениях в 2016 году было обусловлено в основном отменой авиасообщения с Египтом и Турцией с ноября 2015 года и регулярного рейса на Стамбул авиакомпании Pegasus Airlines с конца февраля 2015 года. Кроме того, в 2016 году авиакомпания "Оренэйр" не осуществляла полёты в Германию <… >. Даже введение новых рейсов <…>, а также увеличение частоты полётов в Таиланд и Вьетнам не смогли компенсировать потерю основных туристических направлений", - приводит портал sibnovosti.ru цитату из доклада.

Уменьшение числа международных рейсов имело и другие последствия: в конце 2016 года ООО "Аэро-Трейд" решило расторгнуть договор аренды помещения для своего магазина формата duty free.

Также в минувшем году произошли изменения в пятёрке крупнейших перевозчиков. На первое место по количеству перевезённых омичей вышла авиакомпания "Сибирь", потеснив "Аэрофлот". Далее идут "Уральские авиалинии" и "Россия", а замыкает топ-5 новичок рейтинга чартерная "Азур Эйр".

Теги  •  #авиаперевозки #омский аэропорт

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Комментарии
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Роман Орехов  •  3 июля 2017, 20:42

Не только отмена рейсов, но и не спокойная ситуация в этих странах снизили интерес к ним, лучше спокойно отдохнуть у нас, чем думать постоянно как бы что не случилось.

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