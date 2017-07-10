Мэрии Омска дали возможность сдержать рост стоимости проезда

Два крупных имущественных объекта, от продажи которых планируется выручить крупные средства для транспортных предприятий, могут попасть в программу приватизации.

Сегодня, 10 июля, в Городском совете прошло заседание комитета по имущественным вопросам. На обсуждение мэрия вновь вынесла поправки в программу приватизации на текущий год. Предлагается пополнить её 25 объектами, но с февраля споры ведутся вокруг двух активов - троллейбусное депо на улице Ватутина и имущественный комплекса бывшего ПАТП-1 на улице 10 лет Октября (они не используются четыре и два года соответственно). Содержание этих объектов обходится в 14 млн руб. в год, а их продажа, по оценкам департамента транспорта, принесёт от 200 до 350 млн руб. Средства планируется направить на сдерживание стоимости проезда в общественном транспорте.

Мнения депутатов по этому вопросу разделились. Николай Коломеец ранее заявлял, что продавать муниципальное имущество ни в коем случае нельзя, но сегодня отметил, что большого выбора у депутатов нет. Наиболее вероятным компромисс видится частичная продажа активов, но для этого необходимо поставить их в план приватизации и разделить на лоты.

- Даже если мы примем в план приватизации эти объекты, они завтра не продадутся, - отметил председатель комитета Николай Чираков. - Вопрос в другом: если мы принимаем данный план, то у департамента финансов появляется дополнительный источник поступлений ресурсов. Тогда возможно внесение изыскание денежных ресурсов на поддержку транспорта, дабы не получилось коллапса с повышением цен на проезд.

По итогам голосования комитет рекомендовал принять решение в окончательном чтении. Вопрос будет рассматриваться на заключительном заседании текущего созыва Горсовета на следующей неделе.