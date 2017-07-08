Мэр Омска заявил о возможном росте стоимости проезда в автобусах

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте может произойти уже в этом году. По словам градоначальника, это случится, если Горсовет вновь откажет мэрии в приватизации двух активов. Напомним, на этой неделе большинство депутатов проголосовали против продажи троллейбусного депо на Левом берегу и имущественного комплекса бывшего ПАТП-1. Вырученные от продажи средства (минимум 200 млн руб.) предлагалось направить на компенсацию перевозчикам межтарифной разницы.

- Мы перевозим людей за 22 рубля при себестоимости, установленной Региональной энергетической комиссией, в 27-29 рублей. В бюджете мы должны предусмотреть средства на компенсацию этой разницы. На сегодня этих денег нет. Департамент транспорта и пассажирские предприятия провели оптимизацию, освободились помещения. Их необходимо продать, а вырученные средства направить на компенсацию разницы в тарифе и покупку нового подвижного состава в лизинг. Не все депутаты поддержали это. Сама жизнь толкает к тому, чтобы повышать стоимость проезда, - заявил Вячеслав Двораковский в эфире программы ГТРК "Иртыш".

Ранее в департаменте транспорта мэрии заявляли, что стоимость проезда в 2017 году не вырастет. Департамент намерен повторно вынести в Горсовет вопрос о приватизации двух активов.