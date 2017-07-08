Мэр Омска заявил о возможном росте стоимости проезда в автобусах
Общество  •   8 июля 2017, 12:10, последнее обновление 8 июля 2017, 12:18  •  печать

Мэр Омска заявил о возможном росте стоимости проезда в автобусах

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Вячеслав Двораковский заявил, что на принятие этой меры "сама жизнь толкает".

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте может произойти уже в этом году. По словам градоначальника, это случится, если Горсовет вновь откажет мэрии в приватизации двух активов. Напомним, на этой неделе большинство депутатов проголосовали против продажи троллейбусного депо на Левом берегу и имущественного комплекса бывшего ПАТП-1. Вырученные от продажи средства (минимум 200 млн руб.) предлагалось направить на компенсацию перевозчикам межтарифной разницы.

- Мы перевозим людей за 22 рубля при себестоимости, установленной Региональной энергетической комиссией, в 27-29 рублей. В бюджете мы должны предусмотреть средства на компенсацию этой разницы. На сегодня этих денег нет. Департамент транспорта и пассажирские предприятия провели оптимизацию, освободились помещения. Их необходимо продать, а вырученные средства направить на компенсацию разницы в тарифе и покупку нового подвижного состава в лизинг. Не все депутаты поддержали это. Сама жизнь толкает к тому, чтобы повышать стоимость проезда, - заявил Вячеслав Двораковский в эфире программы ГТРК "Иртыш".

Ранее в департаменте транспорта мэрии заявляли, что стоимость проезда в 2017 году не вырастет. Департамент намерен повторно вынести в Горсовет вопрос о приватизации двух активов.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Горсовет #общественный транспорт #стоимость проезда

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Комментарии
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Сергей Власов  •  8 июля 2017, 17:06

Снова повышение стоимости. При любых обстоятельствах это может только огорчить.

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Виктор Вайз  •  8 июля 2017, 15:34

Да вранье все это на счет себестоимости проезда - есть альтернативные подсчеты, согласно которым себестоимость - не выше 15 руб., а все остальное - необоснованные накрутки, например, если при ремонте считать , что втулка амортизатора стоит десять тыщ рублей.... Так-то!

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Георгий Вячеславович  •  8 июля 2017, 15:04

Он решил подарок сделать перед уходом гражданам, что бы запомнили его )) Сколько он мэр, каждый год повышение проезда...

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Сергей Остапенко  •  8 июля 2017, 13:08

Ничего удивительного - цены растут на все, так почему цена проезда должна быть заморожена?

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Мирослав В-ов  •  8 июля 2017, 12:17

Даже, если сейчас найдут деньги, чтобы пока не повышать стоимость проезда, то в будущем все равно это произойдет, если себестоимость проезда выше.

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