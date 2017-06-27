Повышение арендной платы за землю для предпринимателей признали законным
Экономика  •  27 июня 2017, 15:49, последнее обновление 27 июня 2017, 16:13  •  печать

Повышение арендной платы за землю для предпринимателей признали законным

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Торговому центру "Континент" не удалось признать незаконным скандальное постановление омского правительства, устанавливающее порядок определения размера арендной платы за землю.

Сегодня, 27 июня, Омский областной суд вынес решение по делу, в котором фигурируют несколько истцов, в том числе ЗАО "ТЦ "Континент". Ответчиком являлось региональное правительство. Предприниматели пытались обжаловать скандальное постановление правительства Омской области от 22 апреля 2015 года № 10-п. Оно устанавливало порядок определения арендной платы за землю. После его принятия омский бизнес начал жаловаться на то, что арендная плата выросла в разы. Чиновники завалили суды исками о взыскании с предпринимателей неосновательного обогащения, потому как бизнесмены, по их словам, не были в состоянии платить такие гигантские суммы за пользование землей.

Добавим, к самому торговому центру финансовые претензии имеет городской департамент имущественных отношений. С "Континента" и фонда "Духовное наследие", который возглавляет бывший губернатор Леонид Полежаев, пытаются взыскать стоимость неосновательного обогащения за аренду земли под Конгресс-холлом. Только "Духовное наследие" должно доплатить в городской бюджет порядка 400 тыс. руб.

Представители торгового центра и фонда даже просили арбитраж, который рассматривает это дело, дождаться решения суда общей юрисдикции. Но Омский областной суд отказал истцам в заявленных требованиях, признав постановление правительства Омской области соответствующим федеральному законодательству.

Теги  •  #арендная плата #Леонид Полежаев #правительство Омской области #суд

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