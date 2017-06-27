Повышение арендной платы за землю для предпринимателей признали законным

Сегодня, 27 июня, Омский областной суд вынес решение по делу, в котором фигурируют несколько истцов, в том числе ЗАО "ТЦ "Континент". Ответчиком являлось региональное правительство. Предприниматели пытались обжаловать скандальное постановление правительства Омской области от 22 апреля 2015 года № 10-п. Оно устанавливало порядок определения арендной платы за землю. После его принятия омский бизнес начал жаловаться на то, что арендная плата выросла в разы. Чиновники завалили суды исками о взыскании с предпринимателей неосновательного обогащения, потому как бизнесмены, по их словам, не были в состоянии платить такие гигантские суммы за пользование землей.

Добавим, к самому торговому центру финансовые претензии имеет городской департамент имущественных отношений. С "Континента" и фонда "Духовное наследие", который возглавляет бывший губернатор Леонид Полежаев, пытаются взыскать стоимость неосновательного обогащения за аренду земли под Конгресс-холлом. Только "Духовное наследие" должно доплатить в городской бюджет порядка 400 тыс. руб.

Представители торгового центра и фонда даже просили арбитраж, который рассматривает это дело, дождаться решения суда общей юрисдикции. Но Омский областной суд отказал истцам в заявленных требованиях, признав постановление правительства Омской области соответствующим федеральному законодательству.