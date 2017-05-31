"Кто наделал, тот и должен подтирать". Правительство Омской области снизило ставки на аренду земли

На сегодняшнем заседании правительства Омской области были приняты изменения к постановлению 108-п. Документ снижает арендные ставки на землю для предпринимателей, которые были резко увеличены в 2015 году. Теперь департамент имущественных отношений администрации города пытается взыскать с бизнесменов долги по арендным платежам за последние два года.



- Мы вынашивали этот проект долго - 9 месяцев, - сказал председательствовавший первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новосёлов. - Почти как ребёнка.



Представлявший документ министр имущественных отношений Борис Смольников сообщил, что арендные ставки будут снижены только с 1 января 2018 года. "Принятие постановления позволит снять негативные последствия для предпринимательского климата в Омской области", - заверил глава Минимущества.



Депутат Законодательного собрания Валерий Кокорин, добивавшийся отмены скандального постановления, вопрошал, какие теперь действия будут предпринимать министерства и мэрия Омска, чтобы предприниматели могли не платить долги за 2015 и 2016 года. "С конца 2016 года две тысячи предпринимателей заставили платить за землю задним числом, - возмущался Кокорин. - Как вы будете ликвидировать негативные последствия для предпринимательства на территории города?!"



Глава Минимущества Борис Смольников отметил, что в силах регионального правительства только снизить ставки на аренду земли с нового года. "Остальное может сделать Законодательное собрание", - констатировал министр. Однако с этой точкой зрения не согласился спикер регионального парламента Владимир Варнавский: "У нас как в народе говорят - кто наделал, тот и должен подтирать. А вы как-то всё к Законодательному собранию подкатываете!". - "Я ничего не делал, чтобы подтирать", - возмутился Борис Смольников.



Мэр Омска Вячеслав Двораковский признался, что выступает за продление действующих ставок на 2018 год. "В противном случае городской бюджет потеряет 392 млн рублей, будем обращаться в правительство, чтобы как-то компенсировать эти потери. Отмена постановления 108-п в этом году обернётся потерей 200 млн рублей. Понимаю, что никто не хочет снова платить больше, но сейчас уровень платежей находится на уровне 2008 года. За семь лет бюджет города потерял более 3 млрд рублей".

Точку в споре поставил Андрей Новосёлов. Первый заместитель губернатора сказал, что изменения постановления восстанавливают справедливость: "У нас две тысячи предпринимателей не платят аренду за землю. 19 тысяч выкупили участки и платят налог на землю. Несправедливо получается. Пока мы можем внести только ясность на 2018 год".



Для дальнейшего обсуждения резонансного постановления будет создана новая рабочая группа, которая в частности займётся обсуждением выплаты долгов 2015 и 2016 годов предпринимателей за землю.