Омские власти заподозрили фонд экс-губернатора Полежаева в неосновательном обогащении
Политика  •  20 июня 2017, 16:35, последнее обновление 20 июня 2017, 17:11  •  печать

Омские власти заподозрили фонд экс-губернатора Полежаева в неосновательном обогащении

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Городской департамент имущественных отношений через суд требует с фонда "Духовное наследие" вернуть почти полмиллиона рублей.

В Арбитражном суде Омской области началось рассмотрение дела, ответчиками в котором выступают ТЦ "Континент", Агентство развития инвестиций Омской области (АРИ) и фонд "Духовное наследие", который возглавляет бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев. Как сообщает сайт "БК55", департамент имущественных отношений заподозрил эти организации в неосновательном обогащении и потребовал возместить с арендаторов земли под торговым комплексом "Континент" (АРИ и фонд) незаконно полученные деньги. 

Претензии городских властей связаны с печально известным постановлением, установившим новые расчёты арендной платы за земельные участки, которая после его введения в действие повысилась в разы. Департамент, пересчитавший арендную плату исходя из рыночной стоимости земли, массово начал подавать иски в суд к арендаторам с требованиями о доплате. По некоторым данным, в случае с "Континентом" эта сумма перевалила за 3 млн руб. С фонда "Духовное наследие" хотят взыскать порядка 400 тыс. руб. "На основании этого постановления был сделан расчёт неосновательного обогащения. Считаем данный акт незаконным", - пояснили в суде представители ответчиков. В арбитраже представители ответчиков попросили отложить судебное заседание, поскольку юристы фонда обратились в Омский областной суд с требованием признать незаконным это постановление. Судья решил перенести рассмотрение дела.

Теги  •  #департамент имущественных отношений #Леонид Полежаев #суд

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