Застройщик гостиницы в парке Победы задолжал за аренду земли три миллиона рублей

ООО "Суворов-Парк", чей инвестпроект по строительству гостиничного комплекса по типу "живи и работай" поддерживает региональное правительство, за арендованный участок не платило два года.

Департамент имущественных отношений Омска через арбитражный суд взыскивает долг по аренде с ООО "Суворов-Парк". Компания, занимающаяся строительством гостиничного комплекса по типу "живи и работай" неподалеку от парка Победы, задолжала 2,9 млн руб. Период задолженности - с апреля 2014 года по ноябрь 2016 года.

Изначально договор аренды земельного участка, расположенного неподалеку от здания дома отдыха по ул. Суворова, 110, был заключён с ООО "ОмскКИТ" в начале 2012 года. Спустя несколько месяцев права арендатора перешли ООО "Суворов-Парк".

Арендная плата за участок неоднократно менялась. С сентября 2012-го по январь 2015 года в месяц компания должна была платить 77 тыс. руб., после этой даты и до марта 2016 года - 145,6 тыс. руб., а уже с 25 марта 2016 года - 58,2 тыс. руб.

Требования департамента о взыскании задолженности суд удовлетворил в полном объёме. Вместе с госпошлиной и неустойкой компании придётся выплатить в городской бюджет более 3,3 млн руб., если это решение предприниматели не обжалуют в апелляции. Связаться с инициатором проекта "Суворов-Парк" Людмилой Василевской не удалось, её телефоны выключены.

Напомним, площадь здания "Суворов парка" составит более 19,3 тыс. кв. м. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания, работы и отдыха. В гостиничном комплексе планируется создать 150 рабочих мест. Срок реализации проекта с заявленным объёмом инвестиций в 600 млн руб., - 2017-2018 годы. Проект с 2015 года находится на сопровождении у Агентства развития и инвестиций Омской области. В феврале 2017-го говорилось о том, что застройщик приступил к забивке свайного поля.

Добавим также, "Суворов-Парк" связывают с омским предпринимателем, бывшим министром экономики Омской области Александром Третьяковым.