Виктор Назаров: Вопрос об обратной силе "земельного" постановления решится к 1 июля

Сегодня, 15 июня, на заседании Законодательного собрания снова обсудили скандальное постановление правительства № 108-п. Документом, напомним, регламентируется порядок расчёта арендной платы за землю под недвижимостью. И после того как оно было принято, предприниматели начали жаловаться на разрушение инвестиционного климата в регионе. По их словам, стоимость аренды стала настолько неподъёмной, что многие оказались на грани закрытия. Чиновники вняли словам представителей бизнеса и разработали новое постановление, снижающее арендные ставки. Документ был принят 31 мая текущего года, но вступит в силу он только с 1 января 2018 года. Такое положение дел бизнесменов не устроило, они заявили, что не могут расплатиться за предыдущие годы, а теперь их обязали платить по повышенным ставкам ещё несколько месяцев - до того момента, как начнёт действовать новый закон. Сейчас они настаивают на том, чтобы к предыдущему постановлению было применено правило обратной силы. Своё негодование предприниматели изложили в письмах на имя депутатов Законодательного собрания, и в итоге за бизнес заступился председатель парламента Владимир Варнавский.

- Продолжают поступать обращения представителей бизнес-сообщества. Но я считаю, что необходимо решать этот вопрос не в эмоциональной плоскости, а в профессиональной, - заявил спикер областного парламента в ходе сегодняшнего заседания. - Нужно прекратить спекуляцию вокруг данного вопроса, необходимо крайне взвешенно и только с позиции соблюдения федерального законодательства подходить к вопросу придания обратной силы актам, регулирующим порядок определения размера арендной платы за земельные участки. <…> Думаю, что в связи с особой актуальностью вопроса будет найдено согласованное решение.

Губернатор Виктор Назаров, также решивший прокомментировать ситуацию, отметил, что для решения вопроса правительство создало специальную комиссию, в которую войдут три депутата Законодательного собрания. В ближайшие две недели, уверен глава региона, вопрос должен разрешиться. "Мы ищем варианты, приемлемые и для бизнеса, и для власти. На следующей неделе состоится заседание комиссии. Будем вырабатывать новое решение. Я дал поручение председателю комиссии закончить работу до 1 июля текущего года", - сообщил Виктор Назаров.