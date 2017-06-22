Мэрия Омска решает вопрос с отключением от газа котельных "Тепловой компании"
Экономика  •  22 июня 2017, 13:31, последнее обновление 22 июня 2017, 13:48  •  печать

Мэрия Омска решает вопрос с отключением от газа котельных "Тепловой компании"

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Четыре котельные муниципального предприятия остались без топлива на неопределённый срок.

ООО "Газпром межрегионгаз Омск" с 20 июня прекратило подачу газа на котельные МП г. Омска "Тепловая компания". Топлива лишены теплоисточники по адресам ул. Мельничная, 2, ул. Заслонова, 2, ул. 1-й Красной Звезды, 49 и ул. Авиагородок, 9а. Потребители, подключённые к этим котельным, остались без горячей воды.

"Вследствие неплатежей АО "Омск РТС" и организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней у МП г. Омска "Тепловая компания" возникла задолженность за потреблённый газ, что и привело к прекращению подачи газа", - пояснили в муниципальном предприятии. Ожидается, что горячее водоснабжение будет восстановлено сразу после возобновления подачи газа.

Долг "Тепловой компании" перед "Газпром межрегионгаз Омск" превышает 250 млн руб. Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе мэрии, сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств для покрытия задолженности.

Мы сейчас принимаем все меры, чтобы урегулировать вопрос с поставщиком топлива. Параллельно проводятся переговоры с "Омск РТС", чтобы они активнее рассчитывались с "Тепловой компанией". В ближайшие дни ситуация должна разрешиться, - прокомментировал заместитель директора департамента информационной политики мэрии Виктор Гашеев.

Отметим, что об отключении котельных "Тепловой компании" от газоснабжения в ООО "Газпром межрегионгаз Омск" предупреждали ещё в мае.

Теги  •  #газ #Газпром межрегионгаз Омск #долг #мэрия #Тепловая компания

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