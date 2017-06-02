Отключение от газа "Тепловой компании" переносится на две недели

Муниципальное предприятие до сих пор не рассчиталось со своим многомиллионным долгом перед "Газпром межрегионгаз Омск". К 19 июня крупный кредитор организации начнёт отключения котельных от газа.

Как удалось выяснить ИА "Омск Здесь", отключение котельных муниципального предприятия "Тепловая компания" от газоснабжения намечено на 19 июня.

- Отключение перенесено на 19 июня, чтобы предприятие смогло произвести выборку газа в размере 46,11 % для обеспечения ресурсами добросовестных плательщиков, - пояснили "Омск Здесь" в ООО "Газпром межрегионгаз Омск".

По данным ресурсоснабжающей организации, долг "Тепловой компании" за потреблённый газ составил 284 млн руб. До настоящего дня попытки по гашению дебиторской задолженности они не предпринимали. Связаться с директором муниципального предприятия Владимиром Тухватулиным не удалось, как пояснили в приёмной компании, он находится на больничном.

Напомним, о грядущем отключении, правда, с 5 июня, своего крупнейшего должника "Газпром межрегионгаз Омск" предупреждал в середине мая. Просроченная дебиторская задолженность предприятия по договорам поставки газа сформировалась с декабря 2016 по март 2017 года.