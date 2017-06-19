Омские компании накопили миллиардный долг за газ

Просроченная дебиторская задолженность по договорам поставки газа производственных потребителей региона на 1 июня 2017 года составила 1,166 млрд руб. Об этом сообщает ООО "Газпром межрегионгаз Омск". Основная масса должников - теплоснабжающие организации (658,8 млн руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года просроченная дебиторка производственных потребителей выросла на 52 %.

Одним из крупнейших дебиторов поставщика газа остаётся МП "Тепловая компания", которая должна региональному поставщику газа 262,1 млн руб. С 20 июня на четыре котельные муниципального предприятия прекратится подача газа.

Как ранее поясняли ИА "Омск Здесь" в компании "Газпром межрегионгаз Омск", прекращение подачи ресурсов не должно сказаться на добросовестных потребителях. Отключение горячего водоснабжения произойти не должно, поскольку законодательство обязывает котельные перейти на резервные виды топлива в случае возникновения непредвиденных ситуаций.