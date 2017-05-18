Бизнесмены заявили о разрушении инвестиционного климата в Омской области

Сегодня, 18 мая, в областном Конгресс-холле состоялась встреча губернатора Омской области Виктора Назаров с предпринимательским сообществом. Директор компании "ОМЭКС-ЛЕКС" Александр Дмитриенко, обратившись к первому лицу области, заявил о разрушении инвестиционного климата в регионе.

- 108-е постановление правительства Омской области, и это моё убеждение как члена экспертного совета при правительстве региона по формированию инвестиционного климата, не улучшает инвестиционный климат, а просто разрушает, - объявил предприниматель. - Ситуация только усугубляется. Мне кажется, что задача там несложная. Но её усложняют работники правительства Омской области, создаются мифы каких-то наказаний. Всем нужно понять, что это является разрушением инвестиционного климата. Также нужно применить правило обратной силы… Я вижу, что госпожа Парыгина качает головой [Инна Парыгина, директор департамента финансов и контроля администрации Омска]. С точки зрения права, и я это говорю как практикующий юрист, правило обратной силы можно применить.

Документом, о котором идёт речь, регламентируется порядок расчёта арендной платы за землю под недвижимостью. Министерству имущественных отношений было поручено разработать проект закона, согласно которому арендная плата будет снижена в три раза, ещё до 28 апреля, но вопрос затянулся. Предприниматели настаивают на том, что после принятия закона необходимо провести перерасчёт. Именно это и имел в виду Александр Дмитриенко, говоря о правиле обратной силы.

- Мы получили уведомление о том, что приглашены на судебный процесс. Департамент подал на нас в суд. С нас должны взыскать порядка 600 тысяч одномоментно. Заседание назначено на 25 мая. Смотрели судебную практику, решение, скорее всего, будет принято не в нашу пользу, - рассказал руководитель сети автосервисов "Реактор" Илья Николин. - Вот реальность. Хотя на предыдущей встрече звучало то, что будет предоставлена трёхлетняя рассрочка по оплате, но этого не происходит.

Директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина отметила, что уже около 50 предпринимателей обратились за предоставлением рассрочки. Она посоветовала бизнесмену обратиться в департамент имущественных отношений с соответствующим заявлением. После этого Александр Дмитриенко и Инна Парыгина ударились в полемику, и их пришлось останавливать модератору встречи, министру экономики Омской области Оксане Фадиной.

- Давайте будем честно смотреть в глаза и не предъявлять претензии нашему бизнесу, - объявила министр, бросив взгляд на Инну Парыгину. - Мы приняли решение в 2015 году, а письма счастья предприниматели начали получать весьма недавно. Такой ситуации ни в одном регионе не было. Везде бизнес своевременно получил информацию, и оперативно подстраивался, управлял затратами.

Итогом обсуждения стало поручение министру имущественных отношений Борису Смольникову лично представить губернатору на следующей неделе разработанный законопроект о снижении арендной платы.

Фото: Илья Петров