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Новый омский министр строительства возьмёт себе в заместители дорожника
Политика  •  31 мая 2017, 12:50, последнее обновление 31 мая 2017, 13:23  •  печать

Новый омский министр строительства возьмёт себе в заместители дорожника

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Начальник управления дорожного комплекса омского Минстроя Дмитрий Христолюбов станет заместителем министра.

В повестку сегодняшнего заседания правительства Омской области включён вопрос о назначении заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Христолюбова. В министерстве он занимает пост начальника управления дорожного комплекса.

Дмитрий Христолюбов

Напомним, что бывший глава Ленинского округа Владимир Стрельцов был назначен министром строительства и жилищно-коммунального комплекса 15 мая. При этом свои посты сохранили прежние заместители главы Минстроя Богдан Масан, Дмитрий Шикалов и Николай Зенкович.

Теги  •  #Владимир Стрельцов #Дмитрий Христолюбов #министерство строительства

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