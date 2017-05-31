Новый омский министр строительства возьмёт себе в заместители дорожника

В повестку сегодняшнего заседания правительства Омской области включён вопрос о назначении заместителем министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Христолюбова. В министерстве он занимает пост начальника управления дорожного комплекса.

Дмитрий Христолюбов

Напомним, что бывший глава Ленинского округа Владимир Стрельцов был назначен министром строительства и жилищно-коммунального комплекса 15 мая. При этом свои посты сохранили прежние заместители главы Минстроя Богдан Масан, Дмитрий Шикалов и Николай Зенкович.