Омские чиновники заглянули "во все физиологические отверстия" закона об аренде земли

Проблема выросшей аренды земельных участков, на которых располагаются объекты недвижимости, уже набила оскомину и чиновниками, и бизнесменам. Недавно её обсудили на встрече губернатора Омской области с предпринимательским сообществом. Бизнесмены заявили о том, что в сегодняшних условиях можно говорить не о развитии, а о разрушении инвестиционного климата в Омской области.
Сегодня, 23 мая, депутат Законодательного собрания Валерий Кокорин представил областному парламенту проекты региональных законов, которые предполагают применение правила обратной силы - перерасчёта арендной платы.
- С октября ко мне начали обращаться арендаторы земельных участков, - объявил депутат. - Арендный платёж возрос от трёх до двухсот раз! Мы с правительством занимались в рабочей группе этим вопросом, чтобы внести изменения в 108-е постановление и облегчить жизнь предпринимателей. Но до сегодняшнего времени никаких решений не принято. Более того, вчера нам доложили, что это новое постановление будет подписано до конца мая, но будет действовать с января 2018 года. Значит, те платежи, которые задним числом департамент имущественных отношений начислил двум тысячам арендаторов за три года, будут взыскиваться через суды. Надо принимать решения, как спасти предприятия и организации, которым всё начислили задним числом. По моему мнению, нужно принимать законодательный нормативный акт, который тоже будет работать задним числом. То есть, применить право обратной силы.
Первый вице-губернатор Омской области Андрей Новосёлов в ответ на выпад Валерия Кокорина отметил, что сегодня проект нового постановления будет размещён на официальном сайте облправительства, а 31 мая оно будет принято. Правда, перерасчёта арендной платы за три года новый документ не предусматривает.
- Я понимаю, что главный вопрос в том, что новое постановление не будет иметь обратной силы, - заявил Андрей Новосёлов. - Если говорить медицинским языком, то за полгода мы заглянули во все физиологические дырочки этому закону, но выяснили, что на сегодняшний день он обратной силы иметь не может.
Депутаты в итоге отклонили оба представленных законопроекта. Валерий Кокорин после этого не смог сдержать эмоций: "Судебные иски уже начинают работать. Когда судебный иск приходит на предприятие, то закрывается расчётный счёт, зарплату заплатить нельзя. А то, что предприятия разорятся, никого не интересует в этом зале что ли? Озвученное сегодня обещание правительства не решает вопросы жизни предприятий. Оно решает вопрос их смерти!".
Многое что не интересует руководство, это наверное везде так. Главное быстрее наложить арест.