Омские чиновники заглянули "во все физиологические отверстия" закона об аренде земли

Проблема выросшей аренды земельных участков, на которых располагаются объекты недвижимости, уже набила оскомину и чиновниками, и бизнесменам. Недавно её обсудили на встрече губернатора Омской области с предпринимательским сообществом. Бизнесмены заявили о том, что в сегодняшних условиях можно говорить не о развитии, а о разрушении инвестиционного климата в Омской области.

Сегодня, 23 мая, депутат Законодательного собрания Валерий Кокорин представил областному парламенту проекты региональных законов, которые предполагают применение правила обратной силы - перерасчёта арендной платы.

- С октября ко мне начали обращаться арендаторы земельных участков, - объявил депутат. - Арендный платёж возрос от трёх до двухсот раз! Мы с правительством занимались в рабочей группе этим вопросом, чтобы внести изменения в 108-е постановление и облегчить жизнь предпринимателей. Но до сегодняшнего времени никаких решений не принято. Более того, вчера нам доложили, что это новое постановление будет подписано до конца мая, но будет действовать с января 2018 года. Значит, те платежи, которые задним числом департамент имущественных отношений начислил двум тысячам арендаторов за три года, будут взыскиваться через суды. Надо принимать решения, как спасти предприятия и организации, которым всё начислили задним числом. По моему мнению, нужно принимать законодательный нормативный акт, который тоже будет работать задним числом. То есть, применить право обратной силы.

Первый вице-губернатор Омской области Андрей Новосёлов в ответ на выпад Валерия Кокорина отметил, что сегодня проект нового постановления будет размещён на официальном сайте облправительства, а 31 мая оно будет принято. Правда, перерасчёта арендной платы за три года новый документ не предусматривает.

- Я понимаю, что главный вопрос в том, что новое постановление не будет иметь обратной силы, - заявил Андрей Новосёлов. - Если говорить медицинским языком, то за полгода мы заглянули во все физиологические дырочки этому закону, но выяснили, что на сегодняшний день он обратной силы иметь не может.

Депутаты в итоге отклонили оба представленных законопроекта. Валерий Кокорин после этого не смог сдержать эмоций: "Судебные иски уже начинают работать. Когда судебный иск приходит на предприятие, то закрывается расчётный счёт, зарплату заплатить нельзя. А то, что предприятия разорятся, никого не интересует в этом зале что ли? Озвученное сегодня обещание правительства не решает вопросы жизни предприятий. Оно решает вопрос их смерти!".