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Народ пожелал новому замглавы омского Минстроя "поработать подольше"
Политика  •  31 мая 2017, 15:35, последнее обновление 31 мая 2017, 16:05  •  печать

Народ пожелал новому замглавы омского Минстроя "поработать подольше"

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На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Стрельцов представил своего нового заместителя Дмитрия Христолюбова. Ранее Христолюбов возглавлял в ведомстве управление дорожного комплекса.

- Христолюбов будет курировать дорожное строительство, - заявил глава Минстроя Владимир Стрельцов. - Он зарекомендовал себя как грамотный и компетентный руководитель. Ранее был включён в резерв управленческих кадров Омской области на должность заместителя министра.

Также посты заместителей министра сохранили Богдан Масан, Дмитрий Шикалов и Николай Зенкович. Председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский отметил, что Дмитрий Христолюбов - один из немногих специалистов, оставшихся в министерстве строительства.

- Желаем вам закрепиться подольше в этой должности, - сказал Варнавский. - Хотя бы года на два.

Слова спикера регионального парламента поддержал и губернатор Омской области Виктор Назаров: "Председатель Законодательного собрания говорит от лица народа. Так что это народ желает, чтобы Вы работали как можно дольше".

Теги  •  #Виктор Назаров #Минстрой #правительство

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