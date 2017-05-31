Народ пожелал новому замглавы омского Минстроя "поработать подольше"

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Стрельцов представил своего нового заместителя Дмитрия Христолюбова. Ранее Христолюбов возглавлял в ведомстве управление дорожного комплекса.

- Христолюбов будет курировать дорожное строительство, - заявил глава Минстроя Владимир Стрельцов. - Он зарекомендовал себя как грамотный и компетентный руководитель. Ранее был включён в резерв управленческих кадров Омской области на должность заместителя министра.



Также посты заместителей министра сохранили Богдан Масан, Дмитрий Шикалов и Николай Зенкович. Председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский отметил, что Дмитрий Христолюбов - один из немногих специалистов, оставшихся в министерстве строительства.

- Желаем вам закрепиться подольше в этой должности, - сказал Варнавский. - Хотя бы года на два.

Слова спикера регионального парламента поддержал и губернатор Омской области Виктор Назаров: "Председатель Законодательного собрания говорит от лица народа. Так что это народ желает, чтобы Вы работали как можно дольше".