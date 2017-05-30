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Прокуратура заподозрила омский Минпром в лояльности к отдельным перевозчикам
Экономика  •  30 мая 2017, 15:00, последнее обновление 30 мая 2017, 15:14  •  печать

Прокуратура заподозрила омский Минпром в лояльности к отдельным перевозчикам

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На протяжении всего прошлого года министерство выдавало некоторым перевозчикам маршрутные карты, при этом они не имели даже действующих договоров на организацию перевозок.

По инициативе прокуратуры области в отношении регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий возбуждено административное дело о нарушении антимонопольного законодательства. Выяснилось, что на протяжении всего 2016 года Минпром выдавал шести перевозчикам свидетельства на осуществление регулярных перевозок по 14 маршрутам и более 100 карт маршрутов. При этом предприниматели не имели действующих договоров на организацию перевозок. По мнению надзорного ведомства, подобные действия чиновников свидетельствуют о грубом нарушении антимонопольного законодательства, которое могло привести к ограничению конкуренции.

Информация о выявленных фактах направлена в УФАС, дело, рассматриваемое в антимонопольном органе, поставлено на контроль прокуратурой. Если вина областного Минпрома будет доказана, виновным должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. руб.

Теги  •  #дороги #минпром #прокуратура #УФАС

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