Омские автоинспекторы нашли множество нарушений содержания дорог

Сотрудники ГИБДД проверили 288 дорог, на которых обнаружили 190 нарушений и недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог.

С 23 по 25 мая на территории Омской области специалисты Госавтоинспекции провели рейд "Дорожные работы". Они были направлены на предупреждение и пресечение нарушений, связанных с неправильным обеспечением содержания дорог.

"В ходе мероприятия специалистами ГИБДД проведены обследования 288 участков улично-дорожной сети, по результатам которых выявлено 190 нарушений и недостатков транспортно-эксплуатационного состояния дорог, дорожных сооружений и элементов их обустройства", - пояснили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Автоинспекторы выдали 134 предписания должностным и юридическим лицам: 32 административных дела возбуждены по части 1 ст. 12.34 КоАП РФ, 5 из них - в отношении юридических лиц. Также внесено 9 представлений об устранении причин, создающих опасность жизни граждан. За неисполнение предписаний уже 4 административных дела, возбужденных по части 27 ст.19.5 КоАП РФ, направлены в суды.

Сотрудники ГИБДД проинформировали мэрию и омский Минстрой об итогах рейда. В адрес органов местного самоуправления направлено 16 сообщений о необходимости принятия мер, в 6 случаях проинформирована прокуратура.