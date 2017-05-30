Прокуратуре не удалось оставить в СИЗО главу омского филиала "Сибуправтодора"

Вчера, 29 мая, Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда, который из СИЗО под домашний арест выпустил бывшего руководителя омского филиала "Сибуправтодора" Александра Сахарова. Напомним, он обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, чиновник причастен к хищению двух миллионов рублей при строительстве автодороги Сосновка - Поповка Азовского района Омской области.

Спустя несколько месяцев после начала следствия, ему всё-таки изменили меру пресечения. В конце марта этого года он был заключён в СИЗО, но позже отпущен под домашней арест по решению Куйбышевского суда. Прокуратура, посчитав эту меру несправедливой, обратилась в областной суд. Но апелляция оставила решение нижестоящий инстанции в силе. Сахаров окончания следствия будет дожидаться дома.

Добавим, что до того, как возглавить омский филиал "Сибуправтодора" Александр Сахаров работал в Управлении дорожного хозяйства Омской области.