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Прокуратуре не удалось оставить в СИЗО главу омского филиала "Сибуправтодора"
Политика  •  30 мая 2017, 11:30, последнее обновление 30 мая 2017, 11:30  •  печать

Прокуратуре не удалось оставить в СИЗО главу омского филиала "Сибуправтодора"

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Александр Сахаров, обвиняемый в мошенничестве, будет дожидаться окончания следствия под домашним арестом.

Вчера, 29 мая, Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда, который из СИЗО под домашний арест выпустил бывшего руководителя омского филиала "Сибуправтодора" Александра Сахарова. Напомним, он обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, чиновник причастен к хищению двух миллионов рублей при строительстве автодороги Сосновка - Поповка Азовского района Омской области.

Спустя несколько месяцев после начала следствия, ему всё-таки изменили меру пресечения. В конце марта этого года он был заключён в СИЗО, но позже отпущен под домашней арест по решению Куйбышевского суда. Прокуратура, посчитав эту меру несправедливой, обратилась в областной суд. Но апелляция оставила решение нижестоящий инстанции в силе. Сахаров окончания следствия будет дожидаться дома.

Добавим, что до того, как возглавить омский филиал "Сибуправтодора" Александр Сахаров работал в Управлении дорожного хозяйства Омской области.

Теги  •  #прокуратура #Сибуправтодор #СИЗО

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Комментарии
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Игорь Х  •  30 мая 2017, 12:45

А в чем, собственно, проблема? Дожидаться суда можно и под домашним арестом.

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