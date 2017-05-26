Стартующий ремонт омских дорог проконтролируют с особой тщательностью
Экономика  •  26 мая 2017, 15:09, последнее обновление 26 мая 2017, 15:33  •  печать

Стартующий ремонт омских дорог проконтролируют с особой тщательностью

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Надзорные органы будут проводить не выборочные проверки, как это было ранее, а сплошные.

В городе начинается замена асфальтового полотна на 33 участках дорог, на что выделено около миллиарда рублей. Первые работы стартуют в период с 29 мая по 2 июня, завершиться ремонт должен до 1 августа.

Контракты подписаны с компаниями-подрядчиками "Стройсервис", "ГРИАР холдинг" (бывший "СибРос"), "Континент", "Дорстрой", "СтройТраст", ДРСУ-2 и "Перспектива". В этом году надзор за их работой будет особенно тщательным. Как рассказали сегодня специалисты мэрии Омска, контролироваться будет как качество применяемой асфальтобетонной смеси, так и технология её укладки.

Контроль будет очень жёсткий, и подрядчики об этом предупреждены. Если в прошлом году контроль проводился выборочно примерно на 20 % дорог, то теперь будут проверяться 100 %, - сообщил сегодня начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Омска Михаил Горчаков. 

Строительный контроль будут осуществлять СоюзДОРНИИ, "Сибцентр" и специально созданная в этом году структура - центр контроля СибАДИ.

Добавим, что о необходимости более пристального надзора над ходом ремонтных работ говорил в апреле в Омске глава Правительства России Дмитрий Медведев. "Нужно не деньги осваивать, а работы качественно выполнять и в срок", - отметил премьер-министр.

Теги  •  #департамент городского хозяйства #дороги #ремонт

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