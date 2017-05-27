Омская область может лишиться "дорожных" денег из-за нерасторопности чиновников
Экономика  •  27 мая 2017, 15:02, последнее обновление 27 мая 2017, 15:09  •  печать

Омская область может лишиться "дорожных" денег из-за нерасторопности чиновников

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Федеральный Минтранспорта готов изымать у бездействующих регионов деньги, выделенные на ремонт дорог.

На совещании у полномочного представителя президента по Сибирскому федеральному округу министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил о санкциях, которые будут применяться к регионам, срывающим ремонт дорог в агломерациях по программе "Безопасные и качественные дороги России". Их ожидает возврат средств в пользу других областей страны.

По состоянию на вчерашний день (25 мая - прим. ред.) работы по программе БКД законтрактованы менее чем наполовину в агломерациях в Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской областях, Хабаровском крае, Пензенской, Тюменской, Улан-Удэ, Приморском крае. Ситуация с контрактацией недопустима, нет работы - осенью нет результата. Будут сформулированы санкции, в качестве данных санкций рассматриваются разные варианты. Есть предложение с 1 июля все незаконтрактованные средства вернуть в бюджет и передавать тем регионам, которые выполняют свои обязательства, - цитирует Соколова ТАСС. - В настоящий момент в Омской области из 47 объектов законтрактованы пять, так что мы видим, что велик риск повторения прошлогодней ситуации.

По федеральной программе "Безопасные и качественные дороги России", действующей до 2025 года, Омская область получила в текущем году около миллиарда рублей. На эти средства запланирован ремонт 33 объекта. На прошлой неделе представитель регионального Минстроя заявил, что контрактов с подрядчиками на ремонт 31 дороги будут подписаны до 2 июня.

Теги  •  #деньги #дороги #минтранс #ремонт

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Комментарии
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Ivanko  •  27 мая 2017, 18:41

Все дело в том, что многим чиновникам просто наплевать на состояние дорог и прочей инфраструктуры, таких нужно снимать с должностей.

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Людмила Коло  •  27 мая 2017, 18:14

Как же сложно было заключить контракты в течении пяти месяцев, но вот за оставшиеся недели до дед-лайна, заключить успеем. Эта логика поражает.

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Ада С  •  27 мая 2017, 17:04

Правильно надо вовремя осваивать деньги и на них делать дороги, а не разводить бюрократию.

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