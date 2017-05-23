УФАС: мэрия Омска ограничивает перевозчиков в выборе автобусов

Антимонопольщики изучили постановление администрации города Омска № 1354-п от 08.11.2016, в котором описана система начисления баллов за вместимость транспортного средства. Она использовалась при проведении конкурсов на право осуществлять пассажироперевозки по маршрутам с нерегулируемым тарифом. Предпринимателей ранжировали по принципу "за 1 пассажироместо + 1 балл". Это, по мнению УФАС, могло привести к ограничению конкуренции, так как, к примеру, владельцы ПАЗов получили преимущество перед владельцами микроавтобусов Ford и Peugeot.

Комиссия УФАС передала материалы для возбуждения дела об административном правонарушении по факту ограничения конкуренции. Городской администрации было выдано предупреждение о прекращении действий, нарушающих закон. Однако требования антимонопольщиков не были исполнены в установленный срок, сообщает пресс-служба Омского УФАС России.