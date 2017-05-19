Старые омские автобусы обновят с помощью "макияжа"
Общество  •  19 мая 2017, 13:47, последнее обновление 19 мая 2017, 14:50  •  печать

Старые омские автобусы обновят с помощью "макияжа"

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Специалисты пассажирских предприятий решили изменить внешний облик автобусов, троллейбусов и трамваев.

Автомаляры омских ПАТП приступили к покраске кузовов, которая позволит "омолодить" пассажирский транспорт. Специалисты говорят, что после "макияжа" внешне машины нельзя будет отличить от новых.

- Наши цеха, где производят работы по покраске, никогда не пустуют - хочется привести в порядок как можно больше автобусов, - рассказал главный инженер "Пассажирского предприятия № 7" Александр Чарушин. - После обновления лакокрасочного покрытия транспорт, несмотря на свой возраст, выглядит презентабельно, что повышает настроение и пассажиров, и экипажей.

По информации пресс-службы администрации города, с начала мая уже получили новую внешность 20 троллейбусов, 15 трамваев и 26 автобусов.

Теги  •  #автобус #ПАТП #покраска #трамвай #троллейбус

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Комментарии
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Роман Орехов  •  19 мая 2017, 13:55

Внешний вид всегда радует у транспорта когда он подходит к остановке, еще бы и внутри было бы соответствие наружному после макияжа

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