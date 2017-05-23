Омские чиновники сэкономили два миллиона на дорожном движении
Общество  •  23 мая 2017, 17:22, последнее обновление 23 мая 2017, 17:47  •  печать

Омские чиновники сэкономили два миллиона на дорожном движении

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У омской компании "Институт системотехники" будет три месяца и 900 тыс. руб. для того, чтобы усовершенствовать в Омске организацию дорожного движения.

Подведены итоги аукциона по разработке проектов организации дорожного движения. Его объявляла омская мэрия. Идеи и предложения для совершенствования дорожной сети предлагали сами омичи. В частности, на улицах Чкалова, Ильинской и Б. Тито предлагается организовать одностороннее движение, по ул. Б. Хмельницкого запретить движение грузового транспорта, организовать пешеходные переходы и светофоры на ряде омских улиц. Всего в реестре поступивших от граждан предложений более 80 пунктов.

Изучить их все, проанализировать на предмет целесообразности предстоит ООО "Институт системотехники", которое готово взяться за работу всего за 903 тыс. руб. при первоначальной цене контракта в 2,8 млн руб. За этот лот среди компаний развернулась настоящая борьба. Свои услуги предлагали даже компании из Питера и Екатеринбурга. Работу победитель торгов должен выполнить в течение 90 рабочих дней со дня заключения контракта.

Теги  •  #госзакупки #дороги #запрет

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Комментарии
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Роман Орехов  •  23 мая 2017, 18:18

Вот это реальные результаты когда цена снижена в три раза, что значит конкурс среди желающих заработать

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