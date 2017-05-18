Омичи заняли государству 17 миллионов рублей

С момента старта продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в Омском региональном отделении Сбербанка заключено 32 сделки на покупку на общую сумму 17,8 млн руб. Как сообщили ИА "Омск Здесь" в банке, минимальная сумма вложений составила 30 тыс. руб., максимальная - около трёх миллионов рублей.

- В апреле 2017 года на рынок вышли новые ценные бумаги - облигации федерального займа для населения. Минимальная сумма вложений по ним - 30 тыс. руб. Ожидается, по итогам трёх лет их средняя ежегодная доходность составит 8,5 %. В первый год владения купон по "народным" облигациям может быть меньше, чем у традиционных облигаций. Однако планируется, что к третьему году прибыль от бумаги вырастет до 10,4 %, - считает аналитик финансовой компании QBF Денис Иконников.

Напомним, продажи "народных" облигаций стартовали в апреле. По данным министра финансов России Антона Силуанова, объём их первого выпуска 15 млрд руб. Номинал одной ценной бумаги составляет тысячу рублей. Облигации - трёхлетние. В течение этого срока их держатель будет получать определённую прибыль, но продать может в любое время.

- Облигация федерального займа - это ценная бумага, её смысл в том, что государство занимает деньги у своих граждан и в качестве гарантии их возврата даёт облигации. Владелец облигации имеет право получить от государства её стоимость, а также купонный доход (годовой процент дохода, который прибавляется к стоимости покупки ценной бумаги), - поясняет директор по развитию интернет-сервиса по продаже ценных бумаг Freedom24 Мстислав Кудинов. - Получить доход можно в установленный при выпуске срок или в любой момент раньше этого срока. Если сравнивать доходность разных финансовых инструментов, то в среднем по облигациям прибыль выше, чем по банковским депозитам, но ниже, чем по акциям.

Продажа "народных" облигаций проходит только в двух банках - ВТБ24 и Сбербанке.

- За восемь дней с момента начала продаж облигаций ВТБ24 по всей стране принял около 2,5 тыс. заявок на сумму 2,8 млрд руб. Основными покупателями облигаций являются состоятельные люди: средний чек составляет 1,2 млн руб. Всего менее чем за полгода ВТБ24 планирует разместить ОФЗ на 7,5 млрд руб. и привлечь около 30 тыс. клиентов, - пояснил "Омск здесь" директор инвестиционного департамента ВТБ24 Сергей Лукьянов.