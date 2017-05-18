В "МРСК Сибири" определились с гендиректором

Виталий Иванов, с ноября прошлого года исполняющий обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири", сегодня лишился приставки "и. о.". Совет директоров общества единогласно утвердил его в новой должности.

На прошедшем 16 мая 2017 года заседании Совета директоров ПАО "МРСК Сибири" состоялось избрание генерального директора компании. Члены совета директоров единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы МРСК Сибири Виталия Иванова.

По сообщению компании, с 18 мая он официально вступил в должность. Одновременно Виталий Иванов продолжает занимать и пост заместителя генерального директора ПАО "Россети".

Добавим, Виталий Иванов окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, электротехнический факультет по специальности "инженер-электрик". После окончания института принят на работу в ОАО "АК Омскэнерго", где прошёл трудовой путь от инженера до заместителя технического директора. С 2013 по настоящее время - заместитель генерального директора ПАО "Россети". В ноябре 2016 года после ухода прежнего директора Константина Петухова назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири".

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (ПАО "МРСК Сибири") - дочернее общество ПАО "Российские сети". Осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания – 1,750 млн. кв. км.