Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы

На заседании областного кабинета министров глава министерства финансов Омской области Вадим Чеченко представил отчёт об исполнении бюджета за 2016 год. Его доходная часть в прошлом году составила 70,48 млрд руб., расходная - 75,52 млрд руб. Дефицит достиг отметки в 5 млрд руб. По мнению главного финансиста области, несмотря на положительную динамику, бюджетные доходы не показали качественного роста относительно докризисного периода.
- С 2014 года Омская область имела один и тот же вид дохода, а расходная часть всё время увеличивалась, - говорит Вадим Чеченко. - Было непросто, но 2017-й в этом плане будет отличаться. Произойдёт увеличение собственных доходов. Минфин готовит изменения в прогноз налоговых поступлений, и нам удастся закрыть целый ряд расходных обязательств.
Министр надеется, что дефицит бюджета удастся снизить, благодаря чему можно увеличить и расходную часть.
- В этом году мы ожидаем значительного роста отчислений по налогу на прибыль. Такой прогноз дала налоговая служба. Экономика пусть и медленно, но начинает восстанавливаться, - оптимистично заметил Вадим Чеченко.