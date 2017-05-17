Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы
Экономика  •  17 мая 2017, 17:53, последнее обновление 17 мая 2017, 17:58  •  печать

Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы

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В 2017 году налоговые органы прогнозируют увеличение поступлений от налога на прибыль. За счёт этих денег областной Минфин планирует увеличить расходную часть бюджета.

На заседании областного кабинета министров глава министерства финансов Омской области Вадим Чеченко представил отчёт об исполнении бюджета за 2016 год. Его доходная часть в прошлом году составила 70,48 млрд руб., расходная - 75,52 млрд руб. Дефицит достиг отметки в 5 млрд руб. По мнению главного финансиста области, несмотря на положительную динамику, бюджетные доходы не показали качественного роста относительно докризисного периода.

- С 2014 года Омская область имела один и тот же вид дохода, а расходная часть всё время увеличивалась, - говорит Вадим Чеченко. - Было непросто, но 2017-й в этом плане будет отличаться. Произойдёт увеличение собственных доходов. Минфин готовит изменения в прогноз налоговых поступлений, и нам удастся закрыть целый ряд расходных обязательств.

Министр надеется, что дефицит бюджета удастся снизить, благодаря чему можно увеличить и расходную часть.

- В этом году мы ожидаем значительного роста отчислений по налогу на прибыль. Такой прогноз дала налоговая служба. Экономика пусть и медленно, но начинает восстанавливаться, - оптимистично заметил Вадим Чеченко.

Теги  •  #бюджет #Вадим Чеченко #налоговая служба

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