На премьере в омском театре зрителей напоят шампанским

В Пятом театре перед премьерным спектаклем, который будет показан в преддверии Нового года, зрителям создадут волшебное настроение.

16 и 17 декабря в Омском государственном драматическом Пятом театре состоится премьера спектакля "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана. На сегодняшний день этот спектакль уже поставлен в 30 странах. В разные годы дуэт в "Скамейке" исполняли известные артисты Олег Табаков и Татьяна Доронина, Гоша Куценко и Ирина Апексимова. В омской постановке в главных ролях выступят Мария Долганева и Евгений Фоминцев.

- Неудобная пьеса про одиночество разведенной женщины и женатого мужчины, выдающего себя за другого человека, про душевную уязвимость, про желание быть счастливым, несмотря на череду неудач, способна найти отклик у любого человека, который хоть раз вступал в серьезные отношения, - рассказали о пьесе в пресс-службе регионального Минкульта.

Режиссером спектакля выступит выпускник петербургской театральной школы Денис Шибаев, который известен омичам по постановкам "Баба Шанель" Николая Коляды и новогоднего спектакля "Как стать Снегурочкой" в том же Пятом театре.

Добавим также, что специальные праздничные показы "Скамейки" состоятся 30 и 31 декабря. Как сообщили в театре, в эти дни для создания волшебного настроения зрителям будет предложено шампанское, искрометная интермедия перед спектаклем, а также беспроигрышная лотерея.