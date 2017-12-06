Омский кинофестиваль "Движение" в апреле не состоится
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 09:53, последнее обновление 6 декабря 2017, 10:39  •  печать

Омский кинофестиваль "Движение" в апреле не состоится

Автор:

Дату проведения шестого по счету кинофестиваля дебютов перенесли.

Шестой Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" пройдет в 2018 году с 26 по 30 сентября. Об этом говорится на официальном сайте фестиваля. О месте проведения пока не сообщается.

Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, это связано с тем, что изменилась дата проведения Московского Международного кинофестиваля. Из-за чемпионата мира по футболу 2018 года он пройдет с 19 по 26 апреля. Прием заявок на омский фестиваль "Движение" будет вестись со 2 апреля до 13 августа.

Напомним, что фестиваль проводится в Омске с 2013 года. Все предыдущие годы "Движение" проходило в конце апреля, а главной его площадкой был Омский драмтеатр. Показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы проходили также в кинотеатрах "Вавилон" и "Галактика", в Омском цирке, Концертном и Органном залах Омской филармонии. Ежегодно в основной конкурсной программе кинофестиваля "Движения" участвуют не менее 20 фильмов. За четыре дня на главных киноплощадках города омичам показывают несколько десятков картин, большая часть из которых премьерные. В числе гостей и жюри фестиваля известные актеры, продюсеры и режиссеры. Президент фестиваля - Артем Михалков.

Теги  •  #кинофестиваль Движение #осень #перенос

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске 11-летняя девочка пострадала от взрыва мобильного телефона  •  сегодня, 13:08
Спикер горсовета оценил бюджет Омска и поддержал местные предприятия  •  сегодня, 12:34
В Омске грабитель с шокером спрыгнул с четвертого этажа, убегая от полиции  •  сегодня, 12:18
Из-за неисправной проводки в Омске эвакуировали детский сад  •  сегодня, 11:09
В 2018 году Омск будет жить на 14 миллиардов рублей  •  сегодня, 10:58
Исполком МОК отстранил Россию от Олимпиады-2018  •  сегодня, 07:48
Еще новости