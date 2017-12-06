Омский кинофестиваль "Движение" в апреле не состоится

Шестой Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" пройдет в 2018 году с 26 по 30 сентября. Об этом говорится на официальном сайте фестиваля. О месте проведения пока не сообщается.

Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, это связано с тем, что изменилась дата проведения Московского Международного кинофестиваля. Из-за чемпионата мира по футболу 2018 года он пройдет с 19 по 26 апреля. Прием заявок на омский фестиваль "Движение" будет вестись со 2 апреля до 13 августа.

Напомним, что фестиваль проводится в Омске с 2013 года. Все предыдущие годы "Движение" проходило в конце апреля, а главной его площадкой был Омский драмтеатр. Показы фильмов, творческие встречи и мастер-классы проходили также в кинотеатрах "Вавилон" и "Галактика", в Омском цирке, Концертном и Органном залах Омской филармонии. Ежегодно в основной конкурсной программе кинофестиваля "Движения" участвуют не менее 20 фильмов. За четыре дня на главных киноплощадках города омичам показывают несколько десятков картин, большая часть из которых премьерные. В числе гостей и жюри фестиваля известные актеры, продюсеры и режиссеры. Президент фестиваля - Артем Михалков.