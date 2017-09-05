Судьба Ротберга решится после открытия сезона в Омском музтеатре
Культура  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 13:12, последнее обновление 5 сентября 2017, 13:13  •  печать

Судьба Ротберга решится после открытия сезона в Омском музтеатре

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Вопрос о назначении экс-директора Омского музыкального театра Бориса Ротберга на должность президента театра пока остаётся открытым.

Экс-директор Музыкального театра Борис Ротберг, которому предложили стать президентом учреждения, как оказалось, не сразу решил принять компромиссный вариант. Когда две недели назад с ним расторгли трудовой договор, покидать свой пост Ротберг был не намерен. Позже в театре прошёл традиционный сбор труппы, на котором он официально передал свои полномочия новому директору Музыкального театра Нелли Бут и снова выразил готовность занять предложенную ему ранее должность президента театра. Однако теперь решение о его президентстве будет приниматься отдельно.

- Мы готовы вернуться к обсуждению вопроса о президентстве Бориса Львовича, с учётом мнения нового руководителя театра. Но нужно понимать, что на сегодняшний момент есть вопросы, которые нужно решать в первую очередь. Это подготовка театра к открытию нового сезона, вопросы материально-технической базы, - сообщил "Омск Здесь" специалист по связям со СМИ регионального Минкульта Андрей Маслов.

Новый директор Музыкального театра Нелли Бут также сообщила, что к этому кадровому вопросу в театре вернутся не раньше начала сезона. "Должности президента нет, и тем более, если Борис Львович от неё отказался. Мне пока нечего сказать по этому поводу. Есть директор, Борис Львович пока отдыхает. К этому вопросу пока не возвращались. Если всё решится, мы обязательно громко об этом всех оповестим. Сейчас другие заботы и проблемы в театре, которые надо решать".

Напомним, в Музыкальном театре открывается 71-й сезон. В честь этого 7 сентября здесь пройдёт гала-концерт - торжественное открытие нового театрального сезона. В этот вечер Музыкальный театр подарит зрителям уникальную возможность увидеть сразу все жанры на одной сцене: балетоманы услышат оперу, а опереточная публика увидит сцены из экспериментальных хореографических постановок. Сразу же на следующий день, 8 сентября, здесь состоится показ оперетты в 2-х действиях "Девичий переполох".

Теги  •  #Борис Ротберг #кадровое назначение #Нэлли Бут #Омский музыкальный театр #президент

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