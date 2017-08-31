Открытие нового театрального сезона: какие премьеры ждут омичей

Новый театральный сезон для омичей начнётся уже в сентябре. В репертуаре театров как премьеры, так и уже известные и полюбившиеся многим зрителям спектакли.

Заканчивается лето, а это значит, что омских театралов ждёт новый сезон. "Омск Здесь" узнал, какие театральные премьеры мы увидим на омской сцене.

Академический театр драмы

Новый, 144-й по счёту сезон здесь откроется 19 сентября премьерой спектакля "Амадей" по пьесе Питера Шеффера. Постановка станет исповедью Антонио Сальери, его рассказом об убийстве великого композитора Амадея Моцарта. Режиссёром спектакля является Анджей Бубень, который уже ставил в Драме "Август. Графство Осэйдж" и "Смерть не велосипед, чтоб её у тебя украли". Главные роли в спектакле исполнят заслуженный артист России Михаил Окунев и Игорь Костин. На камерной сцене 7 октября поставят пластический спектакль "Синяя борода" Анны Закусовой, композитором действа стал петербургский музыкант Raumskaya; а на основной - "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса (режиссёр Андреас Мерц-Райков).

В репертуар театра в грядущем сезоне на основной сцене входят спектакль по роману в двух действиях "Три товарища", музыкальная комедия "Ханума", комедии "Правда - хорошо, а счастье лучше", "Лжец" и "На всякого мудреца довольно простоты", а также стресс-тест Жорди Гальсеран "Метод Грёнхольма". На камерной сцене - драма Mamma Roma, комедия "Игроки" и трагикомедия "Безрукий из Спокана".

Театр юного зрителя

В омском ТЮЗе откроется 81-й сезон. В этом году здесь также решили обойтись без громких премьер. 1 сентября для школьников поставят романтическую историю в двух действиях "Царевна-лягушка". Также в афише театра представлен спектакль "Винни-Пух и все, все, все". Вечерний репертуар порадует премьерой спектакля по пьесе Мольера "Плутни Скапена".

Музыкальный театр

В театре открывается 71-й сезон. В честь этого 7 сентября здесь пройдёт гала-концерт - торжественное открытие нового театрального сезона. В этот вечер музыкальный театр подарит зрителям уникальную возможность увидеть сразу все жанры на одной сцене. Номера из лучших спектаклей репертуара позволят зрителям выбрать: на какое же представление стоит сходить в новом сезоне. Балетоманы услышат оперу, а опереточная публика увидит сцены из экспериментальных хореографических постановок. Сразу же на следующий день, 8 сентября, здесь состоится показ оперетты в 2-х действиях "Девичий переполох".

В репертуаре театра в грядущем сезоне также можно будет увидеть музыкальную комедию в 2-х действиях "Старые дома", музыкальную сказку "День рождения кота Леопольда", мюзикл в 2-х действиях "Алые паруса" по мотивам одноименной повести-феерии Александра Грина. Также на сцене вновь будет поставлена музыкальная сказка "Василиса Прекрасная", оперетты "Принцесса цирка", "Королева чардаша", "Летучая мышь", "Бабий бунт", мюзикл "Карлсон, который живёт на крыше" и балет "Обнажённое танго".

Театр куклы, актёра, маски "Арлекин"

Начало 82-го театрального сезона запланировано на 13 сентября - в этот день состоится премьера спектакля "Алые паруса" - forever". Одна из сюжетных линий пьесы современного драматурга из Красноярска Александра Хромова основана на знаменитой повести Александра Грина "Алые паруса". Над спектаклем работают художественный руководитель Астраханского театра кукол Сергей Балыков, известный омичам по постановкам "Легенда горы Фудзи" и "Холодное сердце", главный художник "Арлекина", лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", заслуженный художник России Ольга Верёвкина, балетмейстер, заслуженный артист России Виктор Тзапташвилли, художник по свету Александр Новиков. В новой работе занята практически вся труппа театра. Помимо этого спектакля в репертуаре: "Репка", "Соломенный бычок", "Бременские музыканты", "Рисуй-играй", "Машенька и медведь", "Дюймовочка", "Спящая красавица", "Тайна изумрудного города" и многие другие.

Пятый театр

26-й театральный сезон откроется в День знаний, 1 сентября, со спектакля "Ромео и Джульетта" режиссёра Рината Бекташева. 2 и 3 сентября в афише "Пятого" - комедии "Тестостерон" Анджея Сарамановича и "На бойком месте" Александра Островского в постановке художественного руководителя театра Никиты Гриншпуна. Первая премьера сезона - трагифарс Виктора Шергина "Шлюхи - не огонь" в постановке номинанта "Золотой маски" Айрата Абушахманова состоится 9 сентября. В репертуаре театра также легенда по произведению Чингиза Айтматова "Когда падают горы", деревенский роман "Кукла для невесты", сказка "Путешествие Нильса с дикими гусями", комедия "Чисто семейное дело", документальный спектакль "Осколки памяти", комедии "Боинг-Боинг", "Автобус", "Старомодная комедия", "Игра на выживание", "На бойком месте", драма "Кармен" и психологическое шоу "От красной крысы до зелёной звезды".

Добавим, что в октябре "Пятый театр" соберёт в Омске XI Международный фестиваль "Молодые театры России".

Театр "Галёрка"

Свой 28-й театральный сезон "Галёрка" начнёт 22 сентября по-прежнему на сцене Дома актёра. Он откроется премьерой спектакля "Провинциалка" по пьесе Тургенева, режиссёром которого является ушедший недавно из жизни Кирилл Витько. Также в сентябре можно будет увидеть трогательную комедию "Динозавр по имени Анна", а также комедии "Игра со смертью" и "В поисках радости". Репертуар составляют уже полюбившиеся зрителю комедии "В добрый час", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Замужняя невеста", "Шельменко-денщик", "Холостяк", пьеса "Дни Турбиных", поэтический спектакль "Сергей Есенин" и сказка "Золотой ключик".

ТОП-театр

12-й театральный сезон стартует в сентябре в санатории "Рассвет". Он откроется знаменитыми постановками "Калека с острова Инишмаан" Мартина МакДонаха и "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса. Причём в новом сезоне зрителей ждут не только новый художественный руководитель и актёры, но новые спектакли. Новый худрук ТОПа Евгений Мардер не ставит никаких рамок, поэтому в этом году в репертуаре найдётся место, как классической драме, так и современным историям о любви.

Театр-студия Ермолаевой

В театре "Студия" Л. Ермолаевой" открытие 27-го театрального сезона состоится 12 и 13 октября спектаклем "Коляда". Также состоится премьера "Принцесса Кру", в его основу которого положена пьеса Виктора Ольшанского, написанная по роману известной английской писательницы Фрэнсис Элиза Бернетт "Сара Кру, или О том, что случилось в пансионе мисс Минчин". С 4 по 8 октября пройдёт "Лаборатория современной драматургии", где будут показаны эскизные проекты. В афишу театра в новом сезоне также войдут 4-5 премьер, подготовка к которым начнётся после того как труппа выйдет из отпуска в сентябре.

Лицейский театр

24-й театральный сезон откроется здесь 7 октября спектаклем "Оркестр", премьера которого состоялась в июне, но уже с 21 сентября в театре покажут несколько спектаклей, что будет своего рода разминкой перед началом нового театрального сезона: это спектакли "Пижама на шестерых", "Смешные деньги", "Зима под столом", "Ревнивая к себе самой". В конце октября на сцене Лицейского театра состоится премьера нового спектакля по пьесе Жорди Галсеран "Канкун". Осенью из основной афиши театра уйдёт спектакль "Комок".