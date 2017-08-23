Ротберга уволили с поста директора Омского музтеатра

Распоряжение об освобождении Бориса Ротберга от должности директора Музыкального театра подписано сегодня, 23 августа. Об этом сообщили в региональном Минкульте. Решение о назначении нового директора будет приниматься Министром культуры Омской области Юрием Трофимовым после консультации с профессиональным культурным сообществом.

Напомним, что в этом сезоне адрес руководства театра было обращено немало критики. Говорилось, что театр, на содержание которого ежегодно из бюджета выделяется 100 млн рублей, давно не радует громкими премьерами, а качество постановок театра не соответствует финансовым вложениям. Глава театра при этом должен решать технические задачи, "оптимизировав" работу в учреждении, разумно распоряжаясь деньгами. В свою очередь директор Музыкального театра Борис Ротберг отметил, что зрители довольны как работой актёров, так и задумками режиссёров, и за почти 30 лет его руководства театром никогда не шла речь о том, чтобы снять его с должности.

Позже удалось прийти к компромиссу - Борису Ротбергу предложили стать президентом театра и он согласился на это. На место директора Омского музыкального театра претендует несколько человек. Это как омские специалисты, так и иногородние.