Вице-губернатор Компанейщиков: "Ротберг уйдет, и раньше, чем Компанейщиков"
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 16:18, последнее обновление 28 августа 2017, 16:25  •  печать

Вице-губернатор Компанейщиков: "Ротберг уйдет, и раньше, чем Компанейщиков"

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Омский вице-губернатор Владимир Компанейщиков в беседе с журналистами отчасти пояснил ситуацию, складывающуюся в Музыкальном театре. По данным СМИ, уволенный с поста директора театра Борис Ротберг продолжает работать у себя в кабинете, руководя учреждением культуры.

В беседе с журналистами "Коммерческих вестей" Владимир Компанейщиков пояснил, что региональные власти по-прежнему готовы предоставить Борису Ротбергу должность президента театра. "Мы люди не обидчивые и не будем вставать в позу", - пояснил вице-губернатор. Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что официально уволенный с 14 августа директор Музтеатра продолжает приходить на работу.

Комментарий самого Бориса Ротберга происходящее не прояснил. "Я сейчас нахожусь на работе, у меня люди и мы готовимся к открытию нового сезона. В каком статусе я нахожусь, мне неважно, главное - открыть театр. В начале сентября мы открываем сезон большим гала-концертом, посвящённым 70-летию театра, а премьеры все будут не раньше ноября", - рассказал "Омск Здесь" в телефонном разговоре Борис Ротберг.

Владимир Компанейщиков пояснил, что по-человечески он понимает Бориса Ротберга, а как менеджер - нет. "Он не сделал ничего для того, чтобы использовать те возможности, которые у него были, для развития театра. Не моей задачей было с ним разбираться, конечно, но слишком вёл он себя нетактично, чтобы оставить эту задачу новому министру культуры", - заявил вице-губернатор. "В силу возраста Ротберг какие-то вещи не очень конструктивно обсуждает и решает, но я ни в коем случае не стану все нюансы его поведения предавать публичной огласке просто из уважения к его возрасту и заслугам", - добавил Владимир Компанейщиков. Он уточнил, что региональные власти будут искать нового директора Музыкального театра, однако решение по кандидатуре будет приниматься коллегиально - "решение не должно быть волюнтаристским". "Ротберг уйдёт, и, конечно, раньше, чем Компанейщиков, потому что я никуда не собираюсь и у меня много планов", - резюмировал Владимир Компанейщиков.

Теги  •  #Борис Ротберг #Владимир Компанейщиков #Омский музыкальный театр

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