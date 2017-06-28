Директору омского музтеатра дали неделю, чтобы определиться с ролью

78-летнему директору Омского музыкального театра Борису Ротбергу предложили стать президентом учреждения культуры. Об этом на встрече с журналистами в музее имени Врубеля сообщил заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков. Письмо с предложением стать президентом музыкального театра за подписью министра культуры Юрия Трофимова Ротбергу уже отправлено. Ответ на предложение от правительства Омской области о дальнейшем трудоустройстве культменеджер должен дать до 5 июля включительно.

История с увольнением Бориса Ротберга тянется ещё с прошлого года, - сказал Компанейщиков. - Никто просто не хотел брать на себя скандальный медийный груз этой ответственности. Я в эту историю влез... Ротбергу предложено стать президентом музыкального театра. Это затратно для бюджета, но мы идём на этот шаг. Посылаем сигнал, что важен каждый деятель культуры. Несмотря даже на всю скандальность, они должны иметь здесь возможность реализовать себя.

Будущий президент музыкального театра будет участвовать в формировании концепции театра и представлять учреждение на фестивалях, семинарах и форумах. По словам Владимира Компанейщикова, для поиска нового директора театра будет объявлен открытый конкурс. "Мы готовы принять менеджера из любого города России, и даже из-за рубежа, - отметил вице-губернатор. - Нам важно красиво расстаться с Борисом Львовичем (Ротбергом). В новый сезон театр должен войти с новым директором, которого примет труппа".

Куратор внутренней политики региона рассказал также о том, что действующий руководитель музыкального театра предложил ему для увеличения доли зрителей закрыть в театре балкон, тогда зал музтеатра станет меньше (ранее сам Роберг признавался, что театр не может сейчас собирать и половину рассчитанного на тысячу зрителей зала) .

Сейчас Борис Ротберг имеет бессрочный трудовой договор. В Минкульте планируют отправить его в отставку, выплатив зарплату за три месяца. Владимир Компанейщиков рассказал о том, что с прежним министром культуры Владимиром Лапухиным у Ротберга была договорённость о том, что он подаст в отставку после 70-летия музыкального театра. Директор факт устной договорённости теперь отрицает.

Фото: muzteatr-omsk.ru