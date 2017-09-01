Для нового спектакля Омской драмы готовят дрессированных собак

В Областной центр спортивно-служебного собаководства обратился режиссёр спектакля Андреас Мерц-Райков и рассказал, что для нового премьерного спектакля Омского драматического театра "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннеси Уильямса театру нужны две собаки. Животные будут выходить на сцену по ходу действия пьесы и находиться там вместе с актёрами. Для питомцев центра это будет театральный дебют - их ждут репетиции, так как собаки должны привыкнуть к актёрам и вместе с хозяевами отработать необходимые по сценарию действия.

- Для нас это новая работа - до этого наши собаки в театральных действах не принимали участие, тем более такого масштаба. Уровень ответственности высокий, потому что сцена находится достаточно близко к зрителям. Мы, конечно, знаем своих питомцев, но мы должны понимать, мало ли кто находится в зале, какая пойдёт реакция от зрителя. Нужно быть уверенным, что собака всегда останется под управлением именно дрессировщика, а не актёра, - рассказал "Омск Здесь" руководитель ОЦССС Юрий Белоусов.

Выбор, по его словам, пал на двух овчарок - бельгийскую овчарку Файеру и немецкую овчарку Авву. Также среди питомцев центра предстоит определить дублёров, которые при случае смогут заменить "хвостатых актёров" основного состава на сцене.

Актёры драмтеатра Егор Уланов и Александр Гончарук в ОЦССС

- Мы отбираем собак с достаточно сильной, уравновешенной нервной системой, чтобы они не испугались, не перешли грань возбуждения. А наработать навыки - это уже дело техники. Это несложная работа. Мы же не просим собаку принести ведро с водой или убрать осколки разбитой посуды. По ходу спектакля на сцене сидит актёр, окружённый двумя собаками, потом после слов актёра они уходят, - говорит Юрий Белоусов. - Во время спектакля они будут выполнять команды не актёра, а дрессировщика, который всегда будет находиться на сцене. Он будет держать собаку под контролем, учитывать все ситуации, когда собака может выйти из-под контроля.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в спектакле Омской драмы задействованы животные. Так, три года назад две собаки из омского приюта для животных "Друг" уже были актёрами театра.

Премьера спектакля "Орфей спускается в ад" в омском драмтеатре назначена на 7 октября. О начале нового сезона в других театрах можно узнать здесь.

Фото: vk.com/clubocsss