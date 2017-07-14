Сергей Безруков займётся детскими театрами в Омской области

На реализацию проекта в сфере культуры "Театры – детям" из федерального бюджета ежегодно будет выделяться 300 млн руб. Его основная идея – поддержка детских театров из всех регионов России. Всего запланировано участие в проекте 198 детских, юношеских и кукольных театров. Добавим, о проблемах в детских ТЮЗах Сергей Безруков заявил на проходившем в Омске 25 апреля форуме "Культура - национальный приоритет".

- Мы увидели, что слова, произнесённые на форуме, не расходятся с делом. Был поднят давно назревший вопрос о работе детских театров, их проблемах, и оперативно найдено решение на самом высоком уровне, - отметил директор омского ТЮЗа Михаил Мальцев. - Ведь детский театр это не синоним слов "маленький" или "несерьёзный" театр. У нас и в театре "Арлекин" работают большие, очень профессиональные, замечательные коллективы, идут серьёзные постановки. Хорошо, что это понимание есть на самом высоком уровне.

По словам Сергея Безрукова, проект, прежде всего, направлен на серьёзную поддержку региональных театров, которым необходимы новые постановки. "Средства выделены, и теперь важно создать экспертную комиссию, общественный совет партпроекта. Это должно помочь справедливо распределить средства и затем, что самое главное, добиться результата".