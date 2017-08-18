Омич спас от собак краснокнижного лебедя
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 14:26, последнее обновление 18 августа 2017, 15:20  •  печать

Омич спас от собак краснокнижного лебедя

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Житель села Троицкое прогнал напавших на лебедя-кликуна собак, после чего пристроил его в "Птичью гавань".

Житель села Троицкое Омского района нашёл лебедя-кликуна возле берега Иртыша. Птица, занесённая в Красную книгу Омской области, была окружена бродячими собаками.

Омич не остался равнодушным, прогнал собак и забрал лебедя домой. Птица же не проявила к нему никакой агрессии и последовала за своим спасителем, словно ручная.

Держать птицу у себя я не стал, ведь она краснокнижная! Посоветовали передать в "Птичью гавань", что я, собственно, и сделал, - объяснил свои действия мужчина.

В настоящее время лебедь находится в природном парке на реабилитации. Когда птица наберётся сил, её передадут в Большереченский зоопарк.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

Теги  •  #Большереченский зоопарк #Красная книга #лебедь #Птичья гавань

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  18 августа 2017, 15:02

Побольше бы таких сердобольных людей, а то у нас больше думают как застрелить какое-нибудь животное или птицу, а не спасти.

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