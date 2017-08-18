Омич спас от собак краснокнижного лебедя

Житель села Троицкое Омского района нашёл лебедя-кликуна возле берега Иртыша. Птица, занесённая в Красную книгу Омской области, была окружена бродячими собаками.
Омич не остался равнодушным, прогнал собак и забрал лебедя домой. Птица же не проявила к нему никакой агрессии и последовала за своим спасителем, словно ручная.
Держать птицу у себя я не стал, ведь она краснокнижная! Посоветовали передать в "Птичью гавань", что я, собственно, и сделал, - объяснил свои действия мужчина.
В настоящее время лебедь находится в природном парке на реабилитации. Когда птица наберётся сил, её передадут в Большереченский зоопарк.
Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Побольше бы таких сердобольных людей, а то у нас больше думают как застрелить какое-нибудь животное или птицу, а не спасти.