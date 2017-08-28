В Омске назначили нового заместителя главы департамента культуры

Место скоропостижно скончавшегося Владимира Демченко занял Олег Федоренко, до этого работавший в министерстве культуры Омской области.

Первым заместителем директора департамента культуры администрации города стал Олег Федоренко, до этого занимавший должность начальника управления по развитию туризма Министерства культуры Омской области.

Олег Федоренко в мэрии будет курировать деятельность всех организаций, подведомственных департаменту. Напомним, ранее за это отвечал Владимир Демченко, скоропостижно скончавшийся в начале июля.

До прихода в департамент культуры Олег Федоренко на протяжении более двух лет руководил управлением по развитию туризма министерства культуры Омской области. До этого Федоренко был заместителем главы Ленинского округа города Омска.