В Омске назначили нового заместителя главы департамента культуры
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 13:26, последнее обновление 28 августа 2017, 14:42  •  печать

В Омске назначили нового заместителя главы департамента культуры

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Место скоропостижно скончавшегося Владимира Демченко занял Олег Федоренко, до этого работавший в министерстве культуры Омской области.

Первым заместителем директора департамента культуры администрации города стал Олег Федоренко, до этого занимавший должность начальника управления по развитию туризма Министерства культуры Омской области.

Олег Федоренко в мэрии будет курировать деятельность всех организаций, подведомственных департаменту. Напомним, ранее за это отвечал Владимир Демченко, скоропостижно скончавшийся в начале июля.

До прихода в департамент культуры Олег Федоренко на протяжении более двух лет руководил управлением по развитию туризма министерства культуры Омской области. До этого Федоренко был заместителем главы Ленинского округа города Омска.

Теги  •  #Владимир Демченко #департамент культуры #кадровое назначение #мэрия

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