В Омске назначили нового заместителя главы департамента культуры

Первым заместителем директора департамента культуры администрации города стал Олег Федоренко, до этого занимавший должность начальника управления по развитию туризма Министерства культуры Омской области.
Олег Федоренко в мэрии будет курировать деятельность всех организаций, подведомственных департаменту. Напомним, ранее за это отвечал Владимир Демченко, скоропостижно скончавшийся в начале июля.
До прихода в департамент культуры Олег Федоренко на протяжении более двух лет руководил управлением по развитию туризма министерства культуры Омской области. До этого Федоренко был заместителем главы Ленинского округа города Омска.