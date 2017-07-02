Скоропостижно скончался заместитель главы омского департамента культуры

О причинах смерти Владимира Демченко пока неизвестно.

Как стало известно сегодня, скоропостижно скончался заместитель руководителя департамента культуры Владимир Демченко. Ему было 60 лет.

- Действительно, Владимир Евгеньевич скоропостижно скончался, - подтвердила скорбное известие пресс-секретарь департамента культуры Анастасия Калижникова. – Завтра на пресс-конференции руководителя департамента культуры Владимира Шалака будет известна точная причина смерти и возможно дата и время прощания.

Добавим, заместителем директора главного культурного ведомства города Владимир Демченко стал после назначения на должность руководителем департамента Владимира Шалака. До этой Владимир Демченко был заместителем главы Советского округа.