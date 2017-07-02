Скоропостижно скончался заместитель главы омского департамента культуры
Культура  •   2 июля 2017, 21:39, последнее обновление 2 июля 2017, 21:56  •  печать

Скоропостижно скончался заместитель главы омского департамента культуры

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О причинах смерти Владимира Демченко пока неизвестно.

Как стало известно сегодня, скоропостижно скончался заместитель руководителя департамента культуры Владимир Демченко. Ему было 60 лет.

- Действительно, Владимир Евгеньевич скоропостижно скончался, - подтвердила скорбное известие пресс-секретарь департамента культуры Анастасия Калижникова. – Завтра на пресс-конференции руководителя департамента культуры Владимира Шалака будет известна точная причина смерти и возможно дата и время прощания.

Добавим, заместителем директора главного культурного ведомства города Владимир Демченко стал после назначения на должность руководителем департамента Владимира Шалака. До этой Владимир Демченко был заместителем главы Советского округа.

Теги  •  #Владимир Демченко #департамент культуры

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