В Омске написали панораму Любинского проспекта в 3D

В создании уникального 3D полотна приняли участие как профессиональные художники, так и любители.

26 августа на Любинском проспекте состоялась художественная акция "Первая панорама Любинского проспекта 3D". На газах у зрителей живописцы создали по фрагменту архитектурного ансамбля Любинского проспекта. В создание полотна принимали участие молодые омские художники, среди которых Елена Боброва, Ольга Горбунова, Ольга Кадикова, Святослав Капралов, Андрей Крюков и Сергей Лисица. Омичи не только наблюдали за процессом создания полотна, но и помогали художникам.

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Как рассказали организаторы выставки - омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", работы были составлены в единую панораму длиной 4 метра 20 сантиметров - таким образом получился круговой обзор главного городского проспекта.

Фото: Илья Петров