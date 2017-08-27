В Омске написали панораму Любинского проспекта в 3D

26 августа на Любинском проспекте состоялась художественная акция "Первая панорама Любинского проспекта 3D". На газах у зрителей живописцы создали по фрагменту архитектурного ансамбля Любинского проспекта. В создание полотна принимали участие молодые омские художники, среди которых Елена Боброва, Ольга Горбунова, Ольга Кадикова, Святослав Капралов, Андрей Крюков и Сергей Лисица. Омичи не только наблюдали за процессом создания полотна, но и помогали художникам.
Как рассказали организаторы выставки - омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", работы были составлены в единую панораму длиной 4 метра 20 сантиметров - таким образом получился круговой обзор главного городского проспекта.
Фото: Илья Петров
Городу теперь не мешало повесить это все на постоянной основе где-то в музеях. Так точно будет потом вдохновение у художников.
Вот такие акции, действительно, вносят позитив в жизнь города (в отличие от заказных политических мероприятий).
Согласна. Такие акции показывают, что свой город можно любить не потому что "Родина-патриотизм", а просто так, потому что сердце твоё здесь. Жаль, что я рисовать не умею, я бы тоже хотела принять участие...
Красивая творческая акция, особенно для детишек полезна, многие также захотят научиться рисовать и пойдут в художественную школу, а для города ещё один замечательный штрих в его истории, запечатлённый на холстах.
Для детей акция полезна. Вот только рядом с художниками не наблюдается скопление детей. Художники работали, скорее, для себя.