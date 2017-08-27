В Омске написали панораму Любинского проспекта в 3D
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 27 августа 2017, 12:42, последнее обновление 27 августа 2017, 14:02  •  печать

В Омске написали панораму Любинского проспекта в 3D

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В создании уникального 3D полотна приняли участие как профессиональные художники, так и любители.

26 августа на Любинском проспекте состоялась художественная акция "Первая панорама Любинского проспекта 3D". На газах у зрителей живописцы создали по фрагменту архитектурного ансамбля Любинского проспекта. В создание полотна принимали участие молодые омские художники, среди которых Елена Боброва, Ольга Горбунова, Ольга Кадикова, Святослав Капралов, Андрей Крюков и Сергей Лисица. Омичи не только наблюдали за процессом создания полотна, но и помогали художникам. 

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Как рассказали организаторы выставки - омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России", работы были составлены в единую панораму длиной 4 метра 20 сантиметров - таким образом получился круговой обзор главного городского проспекта.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Любинский проспект #фото #художник

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Комментарии
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Ада С  •  27 августа 2017, 15:19

Городу теперь не мешало повесить это все на постоянной основе где-то в музеях. Так точно будет потом вдохновение у художников.

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Ирина Пастушенко  •  27 августа 2017, 13:43

Вот такие акции, действительно, вносят позитив в жизнь города (в отличие от заказных политических мероприятий).

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Анна Орлова  •  27 августа 2017, 14:05

Согласна. Такие акции показывают, что свой город можно любить не потому что "Родина-патриотизм", а просто так, потому что сердце твоё здесь. Жаль, что я рисовать не умею, я бы тоже хотела принять участие...

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Роман Орехов  •  27 августа 2017, 13:06

Красивая творческая акция, особенно для детишек полезна, многие также захотят научиться рисовать и пойдут в художественную школу, а для города ещё один замечательный штрих в его истории, запечатлённый на холстах.

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Александр  •  27 августа 2017, 17:42

Для детей акция полезна. Вот только рядом с художниками не наблюдается скопление детей. Художники работали, скорее, для себя.

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