"Снимок" омского режиссёра уехал покорять столицу

Фильм Ивана Захаренко "Снимок", который несколько дней назад был представлен на кинофестивале "Короче" в Калининграде в статусе российской премьеры, теперь будет показан на VI Московском фестивале российского кино.

На VI Московском фестивале российского кино, который откроется 27 августа в столице, будет представлен фильм "Снимок" режиссёра из Омска Ивана Захаренко. Показ пройдёт в рамках внеконкурсной программы "Регион кино" 31 августа в кинотеатре на Поклонной горе, а уже на следующий день, 1 сентября, выйдет интернет-релиз фильма. В Москву режиссёр прибудет из Калининграда, где на фестивале "Короче" состоялась всероссийская премьера "Снимка".

- В Калининграде любят "Короче". Город буквально облеплен стильными баннерами, плакатами и афишами, они реально на каждом шагу. Здесь, если ты надеваешь бейдж с аккредитацией и идёшь по улицам, начинаешь чувствовать себя звездой: прохожие смотрят с интересом, кто-то просит сфотографироваться с тобой, расспрашивают о фильме. Новичков вроде меня принимают так же как больших звезд, и я думаю, это сознательная стратегия организаторов фестиваля. Показ "Снимка" состоялся в полночь в кинотеатре "Заря" и собрал более 70 зрителей. Считаю это очень хорошим показателем, учитывая, что одновременно рядом в парке шла премьера "Большого" Тодоровского", - цитирует Ивана Захаренко пресс-центр "МКР-Медиа".

Отметим, что бюджет фильма "Снимок" составил около 100 тысяч рублей. Иван Захаренко снял фильм на полном энтузиазме и на свои личные средства. Картина уже была представлена на нескольких известных фестивалях. В апреле 2017 года Snapshot (название в международном прокате) участвовал в онлайн-фестивале Los Angeles Film Awards и получил поощрительную премию в категории "Экспериментальный фильм". В июне на 17-м Международном кинофестивале "Невиданное кино" в Таллине состоялась его европейская премьера. 19 августа "Снимок" впервые был показан в России - на V фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.