В Омске может пройти фестиваль памяти Егора Летова

После успеха таких проектов, как "Симфопарк" и "Jazz-парк", которые этим летом прошли на открытых площадках, в Омске планируют организовать ещё один open air.

Вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков предложил провести в Омске фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Такой идеей он поделился на своей странице в Facebook. "Надо бы в Омске рок-фестиваль памяти Егора Летова провести", - сообщил он, выложив ролик с выступлением группы "Гражданская оборона". Местом проведения мероприятия было предложено сделать посёлок Чкаловский, где проживал музыкант, а точнее, "корпуса "Полёта".

В комментарии "СуперОмску", Компанейщиков отметил, что нужно "подумать, кого пригласить хедлайнером, закрыть улицу Ленина, например, на воскресенье. Обратиться к нашим уважаемым спонсорам, чтобы обеспечить исполнителям хорошую сцену, оборудование, чтобы это звучало достойно. Позвать омских музыкантов, байкеров. Кроме того, я смотрел на ютубе варианты, когда симфонический оркестр играет музыку Летова. Об этом можно договориться с Дмитрием Васильевым. <…> И если у нас хватит креатива, сил и возможностей, то почему и не сделать. Я бы лично попытался".