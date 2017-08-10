В Омске пройдёт обещанный роковый open-air

Вслед за "Симфопарком" и "JazzПарком" в Омске состоится марафон рока под открытым небом.

Омская филармония представляет новый неформатный проект "СимфоРокПарк", который пройдёт 1 сентября в парке "На Королёва". Он станет продолжением серии концертов под открытым небом, таких как "Симфопарк" и "JazzПарк", и объединит в своей программе выступления профессиональных коллективов филармонии, московских и омских музыкантов.

- Гостей парка будут ждать сразу две концертные сцены, выступления на которых будут проходить в течение всего дня нон-стоп. Традиционно будут организованы интерактивные площадки, фотозоны, выставки и фуд-корд, - сообщили в Омской филармонии.

Фестиваль откроют театрализованные и игровые музыкальные программы для детей, после чего начнётся основная концертная программа. Со сцены прозвучит разнообразная по стилистике рок-музыка: от симфо&джаз-рока до панк-рока и стоунера.

Напомним, 10 июня в Омске в парке "На Королёва" прошёл второй "Большой симфонический парк", участниками которого стали 6 тысяч омичей, а 1 июля здесь вновь зазвучала живая музыка - состоялся новый проект "JazzПарк". После успеха этих проектов в Омске заявили о планах организовать ещё один open-air. Тогда вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков предложил провести в Омске фестиваль памяти лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова.