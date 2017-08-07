Фильм омича представят на фестивале "Короче" в статусе российской премьеры

Фильм "Снимок" будет показан в рамках внеконкурсной программы "Короче.арт" на пятом юбилейном кинофестивале российского кино "Короче" в Калининграде. Фильм покажут в кинотеатре "Заря", где пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля, 19 августа.

- Самое главное, что это национальная премьера. Мы очень этого ждали, потому что это престижно. Всё-таки около двух тысяч фильмов было прислано со всей страны, и в итоге во внеконкурсной программе лишь два или три фильма не представляют Москву и Санкт-Петербург. И один из них наш, - рассказал "Омск Здесь" режиссёр картины Иван Захаренко. - Не каждый снятый фильм, а тем более независимыми режиссёрами, имеет возможность получить премьерный статус, да ещё и на топовом российском фестивале. К тому же это дебют. Мы дотерпели, нас оценили, и это круто очень.

Отметим, что фестиваль "Короче" впервые прошёл в Калининграде в 2013 году. В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1652 заявки. Состав жюри возглавил продюсер, основатель студии "Профит" Игорь Толстунов. Оценивать работы кинематографистов также будут режиссёр Борис Хлебников, актриса Екатерина Климова, актёр Пётр Фёдоров, продюсер Вячеслав Муругов, драматург Евгений Гришковец и спортсменка Елена Исинбаева.

Напомним, что бюджет фильма "Снимок" составил около 100 тысяч рублей. Иван Захаренко снял фильм на полном энтузиазме и на свои личные средства. Фильм уже получил премию в номинации "Экспериментальный фильм" международного конкурса Los Angeles Film Awards, завоевав симпатии компетентного жюри.

Кроме этого, в копилке фильма киноконкурс TOP SHORTS, где победу в номинации "Лучшая актриса некоммерческого кино" получила актриса Наталья Целевич. Алёна Фёдорова на этом же конкурсе удостоена почётного упоминаяния "Лучшая актриса второго плана". Международная премьера фильма состоялась в Таллине на фестивале "Невиданное кино".