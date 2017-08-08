1 сентября на территории села Чернолучье пройдёт второй международный фестиваль фейерверков "Зажигаем звёзды".
В этом году в фестивале примут участие пять команд пиротехников - победителей и призёров международных фестивалей фейерверков:
- Liuyang Jinsheng Fireworks (Китай), обладатель Гран-при фестиваля фейерверков "Ростех" в 2016 году;
- "Шоудизайн Fireworks" (Казахстан), призёр фестиваля фейерверков "Ростех" в 2016 году;
- "Большой праздник - Баку" (Азербайджан) - призёр фестиваля фейерверков "Ростех" в 2016 году;
- "Орион-арт" (Москва) - участник праздника выпускников "Алые паруса" (Санкт-Петербург), второе место на фестивале фейерверков "Пиронале-2014" в Берлине;
- "Магия огня" из Нижнего Новгорода - победитель прошлогоднего международного фестиваля фейерверков в Омске.
Каждая команда представит красочное выступление под музыку Иоганна Штрауса и под произвольное музыкальное сопровождение. Пиротехническое музыкальное шоу продлится около двух часов.
Помимо "битвы фейерверков" гостей ожидает масштабная развлекательная программа, конкурсы, фестиваль барбекю, национальные кухни и бесплатное мороженое.
На празднике будут представлены батуты, детские аттракционы, клоуны, аниматоры и эксклюзивная русская забава - лабиринт из сена для самых маленьких гостей фестиваля, - поделился организатор фестиваля Игорь Пономарёв. - Мы устроим для наших зрителей запоминающийся праздник, сопоставимый по масштабу с Днём города.
Благодаря генеральному партнёру фестиваля "Радио Сибирь" на главной сцене пройдёт музыкальная программа: выступление популярных групп и творческих коллективов от продюсерского дома "Гализдра".
- Пиротехнические фестивали подобного уровня проходят в российских регионах не так часто. А вот в Омске уже второй год подряд. И за такую инициативу организаторам нужно выразить особую благодарность. Это пример тех людей, которые поддерживают омский дух вдохновляющими мероприятиями. В этом году мы оказываем масштабную поддержку фестивалю фейерверков не только на подготовительной стадии, организуя эфирную промокампанию, продвигая в социальных сетях, проводя интерактивные розыгрыши пригласительных билетов, но и на самом празднике 1 сентября берём часть организационной работы на себя. Ведущими концертной программы, которая будет предварять выступление команд пиротехников, станут звёзды "Радио Сибирь". Это будет шоу по-настоящему международного уровня. Профессиональные титулованные команды пиротехников из четырёх стран. Это достойно внимания. С полной уверенностью можно заявить, что такой феерии фейерверков омичи не видели ни на одном городском празднике, - заявил генеральный продюсер "Радио Сибирь" Игорь Заверюха.
Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно в офисах центра фейерверков "Русские забавы", а также у партнёров и в киноцентре "Вавилон". С подробным списком мест продажи вы можете ознакомиться здесь: http://фестивальфейерверков55.рф/
Добраться до места фестиваля можно будет на личном автомобиле, рейсовых автобусах от автовокзала, а также на транспорте, предоставляемом организаторами. Время отправления этих автобусов от "Арены Омск" будет сообщено дополнительно на сайте события.
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Очень люблю яркие, зрелищные шоу. Спасибо организаторам праздника. Для детей пиротехническое чудо совпадает с днем начала учебы. Наверняка запомниться надолго. Хорошо, что продумали момент, как добраться до места проведения праздника.