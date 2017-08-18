Омича Андрея Машанова признали заслуженным художником
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 18 августа 2017, 09:50, последнее обновление 18 августа 2017, 09:56  •  печать

Омича Андрея Машанова признали заслуженным художником

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Президент России присвоил Андрею Машанову звание заслуженного художника России.

17 августа президент России Владимир Путин подписал указ № 373 "О награждении государственными наградами Российской Федерации". Звание "Заслуженный художник Российской Федерации" было присвоено председателю Омского регионального отделения всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Андрею Машанову.

Андрей Машанов родился в 1959 году в Омске. Окончил Омский политехнический институт и Художественно-графический факультет ОГПИ им. А. М. Горького. С 2012 года является председателем правления регионального отделения Союза художников России. Его работы можно увидеть во многих музеях страны.

Добавим также, что "За спасение погибающих" награждены спасатели бюджетного учреждения "Аварийно-спасательная служба Омской области" Рашит Аитов и Сергей Гребенников.

Теги  •  #звание #президент #указ #художник

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